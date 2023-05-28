政府第四季訂運輸基建藍圖 重點「三鐵三路」

林世雄：滿足運輸需求至2041年

林世雄表示，本港鐵路及主要幹道網絡預期大致能滿足短期至中期直至2041年的運輸需求；但長遠而言，北部都會區內的東西連接、北部都會區與維港都會區的南北連接，以及將軍澳對外連接的運輸需求仍十分殷切，因此須推展3條策略鐵路及3條主要幹道。

他又表示，運輸及物流局聯同路政署和運輸署已於3月底完成就策略性研究初步建議的公眾諮詢工作，政府正仔細研究收集到的意見，包括有關不同走線的意見，並作初步工程技術評估，以優化建議項目。

東涌線延線料3.9%經濟內部回報

另外，港鐵東涌線延線上周四（25日）舉行動土儀式，林世雄稱項目預計2029年竣工，為香港帶來的經濟內部回報率預算為3.9%，而東涌西站及東涌東站啟用後，經鐵路由東涌西前往尖沙嘴及中環所需時間，較路面交通快超過10分鐘，由東涌東出發則快約20分鐘。