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政府第四季訂運輸基建藍圖 重點「三鐵三路」

【明報專訊】運輸及物流局長林世雄昨日發表網誌，提及將於今年第四季制訂香港未來的主要運輸基建發展藍圖。他表示，藍圖旨在完善本港運輸網絡，解決長遠運輸需求，重點為推展「三鐵三路」，包括港深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳油塘隧道。他表示今年內將有另外3個鐵路項目相繼動工，包括小蠔灣站、北環線古洞站和屯門南延線。

林世雄：滿足運輸需求至2041年

林世雄表示，本港鐵路及主要幹道網絡預期大致能滿足短期至中期直至2041年的運輸需求；但長遠而言，北部都會區內的東西連接、北部都會區與維港都會區的南北連接，以及將軍澳對外連接的運輸需求仍十分殷切，因此須推展3條策略鐵路及3條主要幹道。

他又表示，運輸及物流局聯同路政署和運輸署已於3月底完成就策略性研究初步建議的公眾諮詢工作，政府正仔細研究收集到的意見，包括有關不同走線的意見，並作初步工程技術評估，以優化建議項目。

東涌線延線料3.9%經濟內部回報

另外，港鐵東涌線延線上周四（25日）舉行動土儀式，林世雄稱項目預計2029年竣工，為香港帶來的經濟內部回報率預算為3.9%，而東涌西站及東涌東站啟用後，經鐵路由東涌西前往尖沙嘴及中環所需時間，較路面交通快超過10分鐘，由東涌東出發則快約20分鐘。

相關字詞﹕未來主要運輸基建發展藍圖 運輸及物流局 林世雄

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