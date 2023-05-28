高球場有貓頭鷹 謝展寰：非建屋區內

垃圾徵費膠袋用綠色 因易分辨

謝展寰估計徵費垃圾袋招標需兩三個月作技術分析及價格比較，再揀選合適承辦商。對於早前有回收業界關注回收物料多為黑色或其他顏色，政府要求指定垃圾袋用綠色設計，減少再生物料的選擇，謝表示若指定垃圾袋採用黑色設計，的確可採取更多較低質素的回收塑膠，不過會難以識別，加入識別設計亦會增加額外成本。他說，黑色物料僅較綠色少3%成本，而綠色可方便區別，因此有其需要。他相信在重新招標後取消在香港設廠等要求，已有助指定垃圾袋成本減低三四成。

稱環評已知有貓頭鷹

至於在粉嶺高球場建公屋計劃的環評報告本月中旬獲環保署長「有條件批准」，及後有報道提及在高球場範圍發現貓頭鷹。謝展寰表示環評報告已有紀錄於高球場的第二及第三地帶有貓頭鷹物種，相關發現「非出奇的事」，而該些區域亦沒有納入發展房屋範圍。他說審批環評報告本身是相當科學的程序，具客觀準則，認為環評本身沒有可質疑之處。