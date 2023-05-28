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環局：研機制兩電分擔燃料費漲價 謝展寰不認同全轉嫁市民 議員倡長遠下調准許利潤

【明報專訊】政府擬下月與兩電就《管制計劃協議》開展中期檢討，討論方向包括在能源危機等特殊情况下，由電力公司承擔燃料調整費部分上漲比例、檢視賞罰機制等。環境及生態局長謝展寰認為，在能源危機下，電力公司有社會責任分擔燃料調整費升幅，而非全部轉嫁市民，中期檢討可探討分擔機制。他又說要在中期檢討調整現有協議2033年才屆滿的8％准許利潤有困難。有議員稱電力公司分擔燃料成本是好事，但減輕電費壓力的長遠有效方法是下調准許利潤。

兩電：將按協議與政府商討

本報向兩電查詢是否同意政府就中期檢討提出的方向。中電回覆明白大眾關注，會按管制計劃協議內的安排，以積極態度與政府商討。港燈表示樂意聆聽社會各界意見及建議，稍後會跟政府商討，大前提是要按《協議》精神，顧及各持份者利益和期望，並達至政府政策目標。

平均淨電價由基本電價及燃料調整費組成，燃料調整費會隨市場波動，以中電為例，今年燃料調整費一度由62.0仙升至5月63.7仙（見表）。謝展寰昨在有線節目《有理有得傾》表示，現時電力燃料調整費按月調整原意是避免以往的「加快減慢」情况，受過去兩年能源危機影響，本港電費雖較歐洲城市相對合理，但仍有一定加幅，其中港燈過去兩年電費升幅一半、中電為兩成。他認為能源危機不是常有，「過去半個世紀今次第一次」，認為在這類特殊情况下，可探討機制由電力公司分擔部分燃料成本，而非現時直接轉嫁市民，如何具體落實要再商討。

謝料准許利潤難於中期檢討調整

准許回報率方面，現時兩電准許利潤為8%，降低准許利潤比率有助減低電費水平。謝展寰說，現有協議2033年才屆滿，要在中期檢討調整准許利潤有困難，「相信電廠會採取比較強硬的立場」，不過當局願意探討。被問及有意見提出僅參考通脹水平調整電費，謝認為「未必是聰明做法」，因電力供應除考慮價格，亦要穩定及清潔，利潤不足或減少電力公司的投資，不利供電穩定。

實政圓桌議員田北辰回覆本報查詢稱，較理想情况是電力公司減少准許利潤，令市民更長遠受惠，認為兩電的准許利潤仍有下調空間。至於兩電分擔燃料調整費，他認為是好事，不過關注回扣金額若僅來自「電費穩定基金」則意義不大。

環團：兩電藉金融對冲加幅 承擔一兩成合理

世界綠色組織創辦人余遠騁認為，由電力公司透過金融工具對冲加幅，承擔其中一兩成比例是可考慮方案。他又認為長遠要降低燃料價波幅的風險，政府可探討購入天然氣等作能源儲備，緩衝市場波動。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，若要減少電費受能源價格波動的影響，可減低燃料調整費的更新密度，令其價錢穩定；至於要由電力公司承擔部分燃料價格，或會涉及更改契約，在中期檢討需雙方同意，「最理想是電力公司主動表示要承擔責任，攤分部分燃料成本」。

相關字詞﹕兩電加價 管制計劃協議

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