指前提不撤人工島 甯漢豪：反對者可交流

【明報專訊】發展局長甯漢豪受訪時回應會否與反對交椅洲人工島項目的人直接對話，稱只要不以撤回項目為前提，她願意交流，若對方要求撤項目則有困難。她又說，人工島項目涉填海造地1000公頃，不需要全以公帑支付，可考慮的融資安排可包括鐵路上蓋物業發展模式、「興建、營運及轉移（BOT）」形式或發債，強調項目不可能會「掏空儲備」。
交椅洲人工島公眾諮詢3月底完結，政府透過多個渠道收約7800份公眾意見，當中約六成支持項目，反對佔約兩成半，約一成半沒明顯立場。甯漢豪接受香港電台專訪時說，對獲六成意見支持感鼓舞，反映項目獲更多人認同。她說，當大家聽到一些反對計劃意見時，她同樣接觸到很多有強烈支持計劃聲音，「叮囑政府不要再猶豫，『行一步有人反對便退回幾步』，懇請向前邁進」。
被問到會否與反對項目的人溝通或直接對話，甯漢豪強調大前提是不要求撤回項目，彼此才可交流，強調政府絕不會撤回。
稱不可能掏空儲備
對於有意見擔心人工島項目會「掏空儲備」，甯漢豪表示絕不可能，交椅洲填海造地1000公頃，政府不覺得全部要用公帑支付，「這個是肯定的，真的不用全部用公帑支持1000公頃造地及有關基建項目」。她強調一個負責任政府，不會讓任何工程掏空儲備，每年財政預算案也會把數字「攤晒出來」，工程開支亦要經立法會批准；而明年進入詳細工程研究階段，會較有條件就財務安排提出初步看法。
她指鐵路加物業發展模式一直沿用，而道路過去亦有用「興建、營運及轉移」模式；政府早前曾會見銀行界代表，他們指發行綠色債券與人工島項目主題匹配。