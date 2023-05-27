指前提不撤人工島 甯漢豪：反對者可交流

交椅洲人工島公眾諮詢3月底完結，政府透過多個渠道收約7800份公眾意見，當中約六成支持項目，反對佔約兩成半，約一成半沒明顯立場。甯漢豪接受香港電台專訪時說，對獲六成意見支持感鼓舞，反映項目獲更多人認同。她說，當大家聽到一些反對計劃意見時，她同樣接觸到很多有強烈支持計劃聲音，「叮囑政府不要再猶豫，『行一步有人反對便退回幾步』，懇請向前邁進」。

被問到會否與反對項目的人溝通或直接對話，甯漢豪強調大前提是不要求撤回項目，彼此才可交流，強調政府絕不會撤回。

稱不可能掏空儲備

對於有意見擔心人工島項目會「掏空儲備」，甯漢豪表示絕不可能，交椅洲填海造地1000公頃，政府不覺得全部要用公帑支付，「這個是肯定的，真的不用全部用公帑支持1000公頃造地及有關基建項目」。她強調一個負責任政府，不會讓任何工程掏空儲備，每年財政預算案也會把數字「攤晒出來」，工程開支亦要經立法會批准；而明年進入詳細工程研究階段，會較有條件就財務安排提出初步看法。

她指鐵路加物業發展模式一直沿用，而道路過去亦有用「興建、營運及轉移」模式；政府早前曾會見銀行界代表，他們指發行綠色債券與人工島項目主題匹配。