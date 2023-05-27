警搗6毒品倉 檢貨值6.5億 今年最大額單一案件 4人被捕

製毒成本降加強打擊 鎖定販毒集團

被捕男子介乎25至32歲，分別報稱建築工人、廚師和無業，部分人有黑社會背景。警方正追捕販毒集團背後成員，不排除有其他人被捕，並正追查毒品來源，特別分析檢獲的可卡因是否與兩周前另一宗檢獲227公斤可卡因的案件有關。

鑑於近期南美國家古柯葉產量有持續上升趨勢，令製造可卡因成本減低，針對可能有更多可卡因毒品因價格下降而流入本地風險，毒品調查科加強情報蒐集和監察，鎖定一個販毒集團，採取行動。

警員周三（24日）晚上在觀塘巧明街一工商大廈截停剛離開分租單位的32歲姓蘇男子，在單位發現120公斤懷疑可卡因，凌晨再於偉業街一工商大廈截查25歲姓陳男子和31歲姓梁男子，發現單位內有大量急凍魚類貨物及160包共重約91公斤的大麻花，相信兩人涉利用急凍魚類貨物掩飾隱藏大麻花和完成分拆毒品，以待出售。

急凍魚隱藏大麻花 圖腥味掩蓋

警方周四至昨日（25至26日）凌晨到荔枝角、葵涌、土瓜灣和紅磡突擊搜查4個由同一販毒集團操控的毒品儲存迷你倉，檢獲472公斤懷疑可卡因。

警員周四下午另於落馬洲支線口岸拘捕一名嘗試潛逃的販毒集團成員，被捕32歲姓莊男子涉協助租用單位儲存和運送毒品。

毒品調查科總督察湛耀光相信販毒集團試圖利用強烈魚腥味掩蓋大麻氣味，透過合法貨運途徑魚目混珠，將毒品從外地運來港。他說販毒集團利誘不同人擔當不同角色，包括租用倉庫儲存和運送毒品、從不同倉庫轉移毒品，利用細微分工方法，切割各成員參與程度，增加執法難度。

毒品調查科高級警司陳江明形容販毒集團利用「狡兔三窟」 方式，不計成本和時間，不斷租用不同倉庫儲存毒品，分散風險，囤積大量毒品，有彈性地將毒品分批分銷。他相信因可卡因價格下降，吸引本地犯罪集團把握機會囤積大量可卡因，以便供應本地市場。