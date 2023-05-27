酷熱警告下達35℃ 天文台App將提示 今年高溫料躋前十 勞聯倡納工作暑熱警告準則

網站同時更新注意事項

天文台會透過「我的天文台」流動應用程式（App）推送通知用戶，亦會在網站更新資訊，提醒公眾注意極端酷熱天氣，採取相應的預防措施，同時更新警告注意事項。2022年天文台共錄得15日為最高氣溫35℃或以上，屬有記錄以來最多（見表）。天文台署理助理台長鄭元中表示，天文台與大學及合作伙伴一直研究酷熱天氣對健康影響，合作修訂了酷熱天氣警告的注意事項，包括較易中暑群組及針對極端酷熱情况的防暑應對措施。鄭引述勞工處呼籲，在炎熱天氣或高溫環境下工作者，應參照《預防工作時中暑指引》採取防暑措施。

長者協會籲留意獨居老人

據天文台昨日預測，西北太平洋上方的超強颱風「瑪娃」預料未來幾日會向呂宋以東海域移動，惟路徑存變數，現時預測較大可能在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動。受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南地區天氣酷熱，本港或出現極端酷熱情况。天文台料下周二及三（30及31日）香港市區最高氣溫達34℃左右，而天文台網站自動分區天氣預報顯示，下周二尖沙嘴天文台位置更可能錄得最高氣溫35℃，即天文台屆時或會發出提示。

鄭強調天文台發出酷熱天氣警告時，除了考慮溫度，還會考慮濕度、風勢、日照等數據。今次新增特別天氣提示，目的希望市民更加注意酷熱天氣，留意天氣變化，做足防暑措施。另外，鄭提醒高溫容易觸發驟雨甚至雷暴，下周三及四（6月1日）可能出現此情况，戶外活動要留意。

林振昇促勞處天文台溝通

長者安居協會「一線通平安鐘」資訊科技研發總監袁民光提醒，酷熱天氣下長者較易身體不適，或會出現頭暈、不適、缺水、認知能力下降、失眠等症狀，及引發長期病患。截至25日傍晚，本月有2416人次平安鐘求助送院。袁呼籲市民多關心身邊長者，特別獨居老人，有需要長者可用平安鐘求助。

勞聯立法會議員周小松表示，工作暑熱警告依賴天文台發出的「香港暑熱指數」分為3個級別，若天文台未來發出極端酷熱天氣提示，但暑熱指數不夠高，導致勞工處沒有發出工作暑熱警告，或者發出低級別警告，會對工友及僱主造成混亂。周建議，勞工處檢討工作暑熱警告時，除了以暑熱指數作為是否發出警告的指標外，亦可參考極端酷熱天氣提示，若符合其中一項條件亦應發出工作暑熱警告。

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，勞工處今年1月制定指引時，天文台沒有提出會新增極端酷熱天氣提示，直至勞工界完成諮詢才提出，建議勞工處及天文台加強溝通。