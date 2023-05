會展取消黃耀明個唱訂場 未言原因

稱未能處理 退回訂金

黃耀明昨日在社交網站上載會展發出的信件,表示未能繼續處理訂場協議及提供場地,並退回場地訂金,稱未能處理(we are not in a position to proceed)。

黃耀明表示,今年1月獲會展通知成功申請場地,並就舞台位置、設立「搖滾區」等演唱會細節與會展商討,前日(25日)會展突然通知須取消訂場,惟沒解釋原因。

黃:早有煞停準備 仍思考下步

黃耀明批評會展管理層欠市民一個公開解釋,質疑為何剝奪他為其他市民演出的權利。他說原本批出申請的會展人員或面對壓力,又稱演唱會團隊已有準備演出隨時可能被煞停,收到通知時團隊反應平靜,目前仍在思考下一步行動。

黃耀明一直積極參與社會運動,2019年多次參與反修例示威,之後亦曾成功舉行演唱會。2021年12月黃耀明以組合「達明一派」身分在灣仔伊利沙伯體育館舉行一連6場演唱會。不過,他稱,自該次演出後他繼續每月不停申請不同的場地但都失敗。

前年伊館演出後屢申屢敗

部分曾參與反修例示威的歌手近年舉行演唱會時曾被取消訂場,歌手何韻詩原定前年9月在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會,演出前香港藝術中心以違反場地租約為由取消訂場。