會展取消黃耀明個唱訂場 未言原因

稱未能處理 退回訂金

黃耀明昨日在社交網站上載會展發出的信件，表示未能繼續處理訂場協議及提供場地，並退回場地訂金，稱未能處理（we are not in a position to proceed）。

黃耀明表示，今年1月獲會展通知成功申請場地，並就舞台位置、設立「搖滾區」等演唱會細節與會展商討，前日（25日）會展突然通知須取消訂場，惟沒解釋原因。

黃：早有煞停準備 仍思考下步

黃耀明批評會展管理層欠市民一個公開解釋，質疑為何剝奪他為其他市民演出的權利。他說原本批出申請的會展人員或面對壓力，又稱演唱會團隊已有準備演出隨時可能被煞停，收到通知時團隊反應平靜，目前仍在思考下一步行動。

黃耀明一直積極參與社會運動，2019年多次參與反修例示威，之後亦曾成功舉行演唱會。2021年12月黃耀明以組合「達明一派」身分在灣仔伊利沙伯體育館舉行一連6場演唱會。不過，他稱，自該次演出後他繼續每月不停申請不同的場地但都失敗。

前年伊館演出後屢申屢敗

部分曾參與反修例示威的歌手近年舉行演唱會時曾被取消訂場，歌手何韻詩原定前年9月在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，演出前香港藝術中心以違反場地租約為由取消訂場。