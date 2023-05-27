環境局：全力籌備虐畜修例 動保組織：台灣澳門已有規管

目前本港僅嚴禁在某些範圍內放生。康文署稱，在其轄下場地內的人工湖及水景設施放生或餵飼魚類違《遊樂場地規例》 第11條，一經定罪最高判罰款2000元和監禁14天，場地已張貼提醒告示，職員如發現違規者會勸喻，並按需要執法。另外，按《水務設施條例》，未經許可於水塘放生可罰款最高5萬元及監禁最多兩年。立法會秘書處2021年研究稱，這些範圍以外的放生活動「大體上並不禁止」，除非行為對動物造成「不必要的痛苦」。

台灣最高罰60萬 澳門罰10萬

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研質疑，本地沒明確法例條文針對放生，有法律缺口才令放生行為頻繁，澳門有《動物保護法》、台灣亦有《野生動物保育法》規管放生，冀本港盡快推動。翻查資料，台灣嚴禁放生未經批准的所有動物，野生動物飼養者非經主管機關同意不得放生，違者最高罰250萬元新台幣（約64萬港元）。澳門未經許可判罰澳門幣2萬至10萬元，在澳門及台灣放生須至少在15日前申請。黃促政府盡快立法。

何俊賢批立法太慢 門檻仍太高

漁農界立法會議員何俊賢指出，放生習俗在港存在已久，當局遲遲不立法太慢，生態一直受破壞，有必要盡快重啟討論。何說，觀乎當局早前修例建議，條文雖直接提及放生，惟料仍需蒐證動物受痛苦，門檻仍太高，且放生除動物自身受苦，亦影響生態及原生動物權益，倡當局為放生另外立法，建立發牌制度，以確保放生地點生態不受影響，他下周將在立法會會議提口頭諮詢提出建議，盼當局正面回應。