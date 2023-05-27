明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

環境局：全力籌備虐畜修例 動保組織：台灣澳門已有規管

【明報專訊】本港現行法例並無禁止放生活動，《防止殘酷對待動物條例》（下稱條例）並無針對放生，要執法須先舉證放生涉及殘酷對待動物，並令其承受不必要痛苦，惟往往舉證困難而難檢控。政府原定去年底向立法會提交條例修訂草案，明確列明放生以致動物承受不必要痛苦屬殘酷行為及犯罪，惟相關草案至今未提交。有立法會議員批當局遲遲不立法太慢，縱容不當放生破壞生態。環境及生態局昨回覆正全力推進修訂《條例》的籌備工作，以期盡快交立法會審議。

目前本港僅嚴禁在某些範圍內放生。康文署稱，在其轄下場地內的人工湖及水景設施放生或餵飼魚類違《遊樂場地規例》 第11條，一經定罪最高判罰款2000元和監禁14天，場地已張貼提醒告示，職員如發現違規者會勸喻，並按需要執法。另外，按《水務設施條例》，未經許可於水塘放生可罰款最高5萬元及監禁最多兩年。立法會秘書處2021年研究稱，這些範圍以外的放生活動「大體上並不禁止」，除非行為對動物造成「不必要的痛苦」。

台灣最高罰60萬 澳門罰10萬

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研質疑，本地沒明確法例條文針對放生，有法律缺口才令放生行為頻繁，澳門有《動物保護法》、台灣亦有《野生動物保育法》規管放生，冀本港盡快推動。翻查資料，台灣嚴禁放生未經批准的所有動物，野生動物飼養者非經主管機關同意不得放生，違者最高罰250萬元新台幣（約64萬港元）。澳門未經許可判罰澳門幣2萬至10萬元，在澳門及台灣放生須至少在15日前申請。黃促政府盡快立法。

何俊賢批立法太慢 門檻仍太高

漁農界立法會議員何俊賢指出，放生習俗在港存在已久，當局遲遲不立法太慢，生態一直受破壞，有必要盡快重啟討論。何說，觀乎當局早前修例建議，條文雖直接提及放生，惟料仍需蒐證動物受痛苦，門檻仍太高，且放生除動物自身受苦，亦影響生態及原生動物權益，倡當局為放生另外立法，建立發牌制度，以確保放生地點生態不受影響，他下周將在立法會會議提口頭諮詢提出建議，盼當局正面回應。

上 / 下一篇新聞