有一家大小北角滑梯連續放生一小時 雀鳥在旁候食 「救佢哋全家」 信眾挑懷孕動物放生  

本報記者昨日在北角碼頭看到有漁護署的車停泊。漁護署回覆查詢稱，昨已派員巡查以往常見放生熱點，包括北角、大埔及北區，並在該處派宣傳單張，呼籲有關者放生動物前謹慎思量，並無發現任何殘酷對待動物情况。

被問變殺生 稱不會放淡水魚

記者昨早9時許到北角碼頭，已有數名信眾在放生，信眾鄭太稱已來北角放生約10年，昨日花了5000多元買魚蝦蜆及八爪魚等動物放生，盼能積福。她稱，每次放生均喜歡挑選一些正懷孕動物，盼可「不止救一條生命，可以救佢全家」。

對於會否擔心「放生變殺生」，鄭太強調不會放生淡水魚，會確保動物被放生至適合其生存的地方，又形容放生是「畀條生路」動物，「唔放生佢就會畀人食」。鄭太說，放生動物是希望其回歸大自然後才自然死亡，祝願動物可早日「往生淨土」，而不是被人類殺死。

放生人流至昨早約11時起稍增，其中有家庭帶同小孩一起放生大量動物，現場所見連續約1小時不停有俗稱魔鬼魚的魟科魚類、龍躉及八爪魚經「放生滑梯」滑進海中，同一時間有雀鳥在滑梯旁等候，屢見有放生的魚被叼走。

涵八爪魚魔鬼魚 有謂能否生存非考慮

昨亦有僧侶帶同信眾到場，向魚、蜆、八爪魚等撒白米及念經後再放生。有隨行信眾形容，放生是為給動物一個生存「機會」，放生後動物可否在或已被污染的海洋生存並非其考慮，佛教講求「返本還原」，善信放生只盼助動物回歸原點。

何俊賢：放掠食魚威脅生態

漁農界立法會議員何俊賢盼大家可「科學化地做好事」，放生要顧及後果，舉例如龍躉般的掠食性魚類被投放至不適合水域，其他魚類生存或受威脅，最終或「救咗一條，但唔見100條（魚）」，為該處生態系統帶來不可逆轉的影響。

組織批濫慈悲 料千計動物被放生

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指出，不少信眾以為放海魚不會影響其生存，惟放生地點未必是其棲息地，加上有信眾將蜆及八爪魚等同時放生，情况猶如將獵物及獵食者放置同一環境，據以往經驗被放生動物死亡率逾半，形容胡亂放生「無疑等於放死」，屬「濫慈悲」。至於有信眾稱特地買已懷孕動物放生，他憂慮如非獸醫難判斷動物是否懷孕，腹部隆起不排除只是生病，放生生病動物會影響生態。

黃強調絕對尊重善信信仰，惟盼善信亦理解有其他方法做善事，如領養、參與植樹日等，協會憂疫情後有更多市民參與放生活動，最終有更多動物受害。

黃朗研昨日早上與記者一同在北角碼頭觀察並派發單張勸喻市民不要放生，他稱今年暫未見有團體在北角組織大型放生活動，但觀乎有人連續放生一小時，估計已有至少數千動物被放生，今年不見有龜及田雞，但估計有善信或租船出海放生，料佛誕後會陸續收到拯救求助。