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諷港燈論區會扮財爺 飄色「續為民發聲」

【明報專訊】長洲太平清醮重頭戲「飄色會景巡遊」於新冠疫情後昨午首次復辦，今年續設多輛諷刺時弊和扮演政府官員的飄色車。其中一輛以「加瘋四起」為題，扮演財政司長陳茂波的小童身穿圍裙，寓意「阿茂整餅」，促當局正視物價高漲。另有小童手持付港燈逾500萬元的「支票」，腳踏名為《電力管制計劃協議》的 「必贏秘笈」，附有寫上「第一式：停電」的便條，諷刺港燈上月發生導致港島多區停電的事故，卻可按協議賺取額外准許利潤，「賞罰不分明」。

小童持付港燈巨額「支票」 諷停電反可賺錢

巡遊昨午約1時半舉行典禮，民政及青年事務局長麥美娟擔任主禮嘉賓。隊伍約2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經海傍街及興隆正街等大街小巷，全程約3小時，不少市民提早1小時在碼頭附近「霸位」等候。公布區議會改組方案本月初出爐，有小童扮演政制及內地事務局長曾國衞及麥美娟，車首放有寫着「真區議會」的紙牌，並以《基本法》及十八區標誌裝飾。扮演麥美娟的小童原與「陳茂波」同車，其後改由扮演行會召集人葉劉淑儀的小童同車。惠海陸同鄉會榮譽會長兼飄色總監黃成就認為，葉太與麥美娟一樣敢言，期望官員和議員均可為市民把關。

新渡輪由中環往來長洲等渡輪，上月申請加價四成半。有小童扮演渡輪職員，手持「抗議新渡輪加價」標語，批評加幅令市民百上加斤。特區救援隊年初赴土耳其地震災區參與搜救，有巡遊車以「烈火雄心」為題表揚消防員勇敢救人。其中一個小童手持模仿消防喉的道具，沿途灑水為市民降溫，在場市民歡呼拍掌，亦有不少人爭相「打卡」。社會逐步邁向復常，扮演清潔工的駱姓小童認為，清潔工每日辛苦打掃，形容他們很偉大。駱小朋友稱由於觀眾很多，「少少緊張」，但受訪期間他仍面帶笑容向觀眾揮手。另有小童扮演醫護人員向他們致敬，中途一度哭起來，在旁市民大叫「加油」打氣，家長為他拭淚後，小童重現笑容，向觀眾揮手致意。

「消防」灑水助降溫 「醫護」哭泣獲打氣

翻查警方不反對通知書，主辦方「香港長洲太平清醮值理會」預計今次公眾遊行有約3000名參與者，須遵守《港區國安法》等，並安排40名糾察員維持秩序。黃成就稱「一向是政府做得不好就會彈」，故今年制訂飄色亦以為民發聲的角度出發，不擔心內容違法，亦無特別感到有壓力。

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