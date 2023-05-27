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疫後長洲再飄色 平安包店客絡繹 4.3萬人次往返 差一成復常

【明報專訊】因新冠疫情停辦3年的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽昨日復辦，其中下午舉行的飄色巡遊，有小童打扮成財政司長陳茂波反映百物騰貴（見另稿），吸引不少本港及外地遊客到場觀賞「打卡」。島上有食肆人流絡繹不絕，「公仔麵都無剩」，亦有零售店認為「旺丁不旺財」，指顧客購物意欲低，銷情不似預期。新渡輪稱截至昨晚8時，乘船往來中環及長洲有4.33萬人次，較2019年疫前同期、即對上一次巡遊少13%，但較去年同期增加78%。

疫下誕兒 市民高興三口子首賀太平清醮

在長洲長大的梁太形容心情興奮，透露兒子在疫情初期出世，故今年是首年一家三口慶祝太平清醮，在屯門工作的丈夫亦趁假期前來感受氣氛。她指疫情時市民要「困在家中」，對巡遊復辦感開心，相信不論是原居民或遊客都能一同感受熱鬧，期望大家身體健康，「疫情遠離世界」。至於按傳統聳立的3座大包山今年以掛畫取代，她認為屬「特別設計」，與真實的包山「感覺是兩回事」，冀明年能恢復，再與家人「打卡」。

住在大埔的葉小姐說，適逢媽媽和家姐從內地來港旅遊，特意帶同兩人「湊熱鬧」。已購買10多個平安包做「手信」的她表示，政府早前派消費券，故購物較「鬆手」，「見到乜嘢都會買吓」，又形容與自己10多年前參與太平清醮相比，「今年很熱鬧和開心」，對飄色巡遊的小朋友打扮印象深刻。

平安包「出唔切貨」 茶餐廳「公仔麵一包不剩」

品嘗平安包是太平清醮傳統之一。島上老字號之一「康蘭餅店」昨日一度出現逾百人排隊。馮姓職員形容「出（貨）都出唔切」，稱不少熟客提早預訂平安包，訂單數以千計，故今年增聘約10名兼職師傅趕工；昨早主力是應付熟客訂單，亦有不少人光顧「買個平安」，以黑芝麻味最受歡迎。她估計由於今年是疫後首次復辦，吸引不少人流，會把握飄色巡遊封路期間着師傅加快製作，讓更多市民品嘗傳統風味。

在小食店林立的興隆正街長時間出現人龍，不少遊客光顧掃檔。碼頭旁的「得得好店茶餐廳」提早1小時關門，負責人陳小姐表示生意額「翻倍」，認為太平清醮期間不少人需齋戒，由於茶餐廳均有製作肉食和素食，而附近非售賣齋菜的食肆均無營業，遊客均湧至光顧。她稱由於食材售罄，「一包公仔麵都無剩」，考慮到不少人觀賞飄色巡遊後便離開，遂提早關門。

零售店稱顧客未及疫前「疏爽」 消費券效微

食品銷情熱烈，惟零售店生意一般。碼頭一帶有多間售賣平安包紀念品的商店，縱使絡繹不絕，但其中一間的負責人黃小姐表示，原料首次復辦太平清醮會多人光顧，每款貨品數量多入貨一倍，但最歡迎的卻是10多元的鎖匙扣，往日較暢銷的平安包枕頭滯銷，感覺顧客購買未及疫情前「疏爽」。她又認為即使今年派消費券，顧客購物意欲亦不高。

在碼頭附近經營雜貨店的鄭太估計，由於天氣炎熱，遊客逛街意欲不高，又相信有不少人趁假期外遊，故人流不復疫前水平。經營近20年的她說，疫前以售賣平安包紀念品為主，收入以「倍數」計，惟疫情期間無奈轉型為雜貨舖維生，昨早生意相若平常的周日，遊客主要購買帽、雨傘和風扇等防曬降溫用品。

警方昨早起在中環碼頭實施人流管制，在碼頭外面架設鐵馬分流，有警員協助維持秩序。新渡輪昨午表示，因應下午會景巡遊結束，由長洲開往中環的航班增加近兩倍，平均每小時安排6班航班由長洲開出。

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