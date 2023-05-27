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【Emily】楊子俊提早出獄 成功出境預告出書

【明報專訊】2019年6．12金鐘衝突，右眼受傷嘅前通識科教師楊子俊，舊年8月因非法集結案被判監9個月，佢噚日就喺網上現身，話自己早前已刑滿出獄，仲啱啱出埠去完旅行，成功出境並安全着陸。佢仲乘機預告同宣傳自己嘅新書出版，但佢主理嘅出版社山道文化噚日亦同時公布，短期內無計劃再舉辦書展。

楊子俊嘅facebook喺佢舊年8月入獄後，至噚日先再更新。楊子俊話原定今年5月中出獄，不過由於喺獄中表現良好，提早喺2月中獲釋。佢話自己理應3個月前就報平安，但既然大部分人都以為佢未放監，咁不如出獄後「潛」多一陣，思考一下、處理吓私務同陪家人。佢仲話前幾日同朋友去外地旅行，順便測試自己出唔出到境。

楊子俊話佢喺「獄中也沒有浪費生命」，繼續做入獄前未完成嘅新書改編工作，親筆重寫所有章節，預告新書係「我相當滿意的作品」。

「香港人書展」短期內未擬再搞

山道文化原定舊年7月暑假搞名為「香港人書展」嘅活動，但開檔前一日，場主突然終止租場，書展告吹。山道文化噚日話，場地按金同租金都已悉數取回，而因活動腰斬而造成嘅損失，正循法律渠道追討，又話喺目前嘅社會環境下，佢哋無信心可以喺安全嘅前提下舉辦書展，所以短期內無計劃再搞。

相關字詞﹕612衝突 山道文化 楊子俊

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