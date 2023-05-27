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疑煙蒂點着梳化 女戶主葬火海

【明報專訊】沙田水泉澳邨清泉樓昨晨發生火警，一個單位的人造皮梳化疑被煙蒂燃着起火，產生大量濃煙，女戶主未能及時逃生，吸入濃煙倒臥客廳，葬身火海，愛犬躲在房內倖免於難。消防初步調查認為起因無可疑。

現場是水泉澳邨清泉樓20樓一個一廳一房單位，曾姓女事主43歲，據悉與男友同住並飼養一隻松鼠狗，事發時只有她一人在家。事發昨晨約9時51分，鄰居發現單位冒出黑色濃煙，通知管理員報警，消防破門入內，迅速將火救熄，發現一名女子倒臥客廳枱底，身體有燒傷，經救護員檢驗證實明顯死亡。消防於房內救出一隻松鼠狗，牠清醒無恙，其後交由事主親友照顧。警方及消防在場調查火警起因，火警調查犬亦奉召協助蒐證。

開冷氣窗緊閉 濃煙焗暈失救

事主母親、兒子、前夫及男友獲悉到場協助調查，男友其後登上警車返署助查。前夫表示「好耐無搵佢，應該無可疑，前晚兒子上去，兩個在家打邊爐，可能唔小心」。

據悉，事主兒子前晚探母，兩人在家打邊爐，其間開着冷氣並關上窗戶，至午夜兒子離開，爐具食物仍未收拾。昨早約9時，男友外出時女事主並無異樣，當時單位仍開着冷氣，初步相信曾女起牀後在客廳吸煙，煙蒂意外燃着人造皮梳化，大量濃煙冒出，由於門窗緊閉，屋內濃煙密佈，曾女無法逃出，遭濃煙焗暈失救。

相關字詞﹕火警

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