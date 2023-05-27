國際設計獎列港「國家」 獲獎港警隊：正敦促更正

最新一期警方刊物《警聲》提到，警隊在「ASTRID Awards 2023」獲得8個獎項，其中以防騙吉祥物「提子」為主題的立體拼圖和「2023月曆—警隊建築物」獲金獎。賽事主辦方MerComm網頁至昨晚仍將香港及澳門列為「參賽國家」。

被問到如何處理和跟進事件、會否要求主辦方更正和道歉、警方日後參加海外賽事時有何機制確保主辦方不會將香港錯誤列為「國家」，以確保維護國家尊嚴，警方昨回覆本報稱，得悉主辦方網頁內容後已致函要求嚴肅處理及更正網頁，強調香港是中華人民共和國的特別行政區，而香港可以中國香港的名義參與不以國家為單位的國際活動。

警方表示，警隊正敦促主辦方立即更正有關內容。本報昨向MerComm電郵查詢會否更正網頁、為何會將香港列為參賽國家，截稿前沒回覆。