明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

台玩滑翔傘墜落  港婦骨折 教練同傷 機構未獲營業許可勒令停業

【明報專訊】今年佛誕假期連周末大量港人外遊，綜合台媒報道，一名香港旅客昨早在台灣宜蘭玩滑翔傘時發生意外，左腳骨折及頭部撕裂傷，清醒送醫，據報暫無生命危險。報道稱受傷香港女子53歲張姓，與數名友人一起到台灣遊玩，女子光顧的滑翔傘機構未取得飛行經營許可，機構已被宜蘭當局勒令停業及接受調查。本港入境處回應查詢稱，截至昨晚未有接獲與該意外相關的港人求助，會繼續與特區政府相關部門保持聯繫，留意事態發展。

台媒稱教練疑因側風 機構料傘繩肇禍

綜合台媒報道，張姓香港女子與鄒姓教練的滑翔傘原應降落宜蘭外澳沙灘，途中出現異常，失控摔落頭城鎮濱海路二段民宅旁空地。張女左腳骨折、頭部撕裂傷，而鄒姓教練左腳撕裂傷，二人送往陽明交大附設醫院。報道引述鄒稱事故疑受側風影響。但相關滑翔傘機構負責人表示，昨日平均風速皆在安全範圍內，為1至2級，相信意外與風速無關，推測涉事滑翔傘的傘繩或交纏或卡到雜草，以致教練無法即時解開，無法精準降落地點，惟有迫降。

台灣警方仍在調查肇因。《民視新聞》報道，涉事滑翔傘機構已停飛。宜蘭縣政府發現相關滑翔傘機構雖有合法營業登記，但未取得飛行的經營許可，台灣當局已成立調查小組詳細調查本次意外。宜蘭政府已要求涉事機構停業，待調查後若無重大損失，將輔導相關機構申請飛行許可以符合法規。

翻查資料，宜蘭外澳為台灣滑翔傘體驗熱點，可體驗在一望無際太平洋上飛行的滋味，每年吸引約1萬人造訪。不過即使經驗豐富者亦曾發生意外。台媒《鏡新聞》去年8月報道，一名有六七年飛行經驗的教練原由北宜公路起飛擬降落外澳沙灘，被強風吹走失聯，迷航5小時，吹至新北坪林山區迫降，聯絡友人獲救。

相關字詞﹕宜蘭 意外 滑翔傘

上 / 下一篇新聞