台玩滑翔傘墜落  港婦骨折 教練同傷 機構未獲營業許可勒令停業

台媒稱教練疑因側風 機構料傘繩肇禍

綜合台媒報道，張姓香港女子與鄒姓教練的滑翔傘原應降落宜蘭外澳沙灘，途中出現異常，失控摔落頭城鎮濱海路二段民宅旁空地。張女左腳骨折、頭部撕裂傷，而鄒姓教練左腳撕裂傷，二人送往陽明交大附設醫院。報道引述鄒稱事故疑受側風影響。但相關滑翔傘機構負責人表示，昨日平均風速皆在安全範圍內，為1至2級，相信意外與風速無關，推測涉事滑翔傘的傘繩或交纏或卡到雜草，以致教練無法即時解開，無法精準降落地點，惟有迫降。

台灣警方仍在調查肇因。《民視新聞》報道，涉事滑翔傘機構已停飛。宜蘭縣政府發現相關滑翔傘機構雖有合法營業登記，但未取得飛行的經營許可，台灣當局已成立調查小組詳細調查本次意外。宜蘭政府已要求涉事機構停業，待調查後若無重大損失，將輔導相關機構申請飛行許可以符合法規。

翻查資料，宜蘭外澳為台灣滑翔傘體驗熱點，可體驗在一望無際太平洋上飛行的滋味，每年吸引約1萬人造訪。不過即使經驗豐富者亦曾發生意外。台媒《鏡新聞》去年8月報道，一名有六七年飛行經驗的教練原由北宜公路起飛擬降落外澳沙灘，被強風吹走失聯，迷航5小時，吹至新北坪林山區迫降，聯絡友人獲救。