官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化

哥哥聰穎 報告指被告或藉犯案攀比

17歲被告A.M.N.R.被控1項「非法拍攝或觀察私密部位」罪及11項「作出有違公德的行為」罪，案發日介乎2021年5月14日至10月12日，涉及兩名女教師、3名女學生和兩名不知身分女子；除了兩名不知身分女子，其餘控罪皆發生在中學課室。

裁判官判刑時表示案情嚴重，被告偷拍女教師及女同學的私人部位，行為可恥且令人厭惡，本適合判處入獄或禁閉性院舍；被告父母於案發前缺乏注意被告狀况，法庭判刑前為被告索取一系列報告，其中心理報告指被告案發後被評估患抑鬱症、過度活躍症及專注力失調，其後診斷有自閉症及智力低於平均水平。

事後踢出校 感化官指有悔意

裁判官又指，被告有一名孿生哥哥，讀書能力較被告強，別人常將兩兄弟比較；心理及精神報告均指，不能排除被告藉犯案與對方攀比的說法，且其犯案動機似乎與性衝動無關。事後被告被趕出校，其父需辭工協助被告讀夜校，被告現已回歸主流學校，學業成績亦有進步。感化官認為被告有悔意及深刻反省。

照片無外流 官：否則必判監

裁判官續指，雖然案中涉及大量照片，但無證據顯照片外流，否則法庭肯定會判監。裁判官宣判前叮囑被告，機會只得一次，「有唔明就向父母、哥哥，或社工請教」，「唔好再為滿足成就感，做愚蠢嘅事」。

【案件編號：KCCC 3158/22】