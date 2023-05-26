稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案

英國外相祁湛明在報告前言中透露，本月初曾與訪英的中國國家副主席韓正提及壹傳媒黎智英案。報告亦提及今年黎、民主派初選案及立場新聞案被告先後受審。他呼籲北京及香港當局根據聯合國人權事務委員會早前建議，廢除《港區國安法》。

談區會改制指民選大減

稱華持續不守聯合聲明

英國外交部新增的香港經貿金融章節，分別列舉香港維持自由市場經濟、財產權受法律保障，也是獨立關稅區。報告也描述，港府自行管理財政，獨立決定貨幣及金融政策，也未實施外匯管制。

有別於去年大篇幅批評北京及港府侵蝕自由及打壓言論自由，今年祁湛明批評篇幅相對減少，前言以香港仍是舉足輕重的國際城市切入，重申英國期望與中國互利合作，同時堅持必須信守包括《中英聯合聲明》的承諾和責任。對於區議會改制及修訂《法律執業者條例》，祁湛明無直接批評，形容民選議席大減，英國會繼續密切留意香港改變。但他重申中國持續不遵守《中英聯合聲明》，會與盟友譴責北京侵蝕港人權利及香港自治，並呼籲北京恪守國際承諾。

駐港公署港府斥攻擊國安法

中國外交部駐港公署發言人回應，批評英方攻擊國安法及詆譭香港人權法治，敦促英方立即停止插手和干預香港事務，重申香港回歸後中國政府根據中國《憲法》及《基本法》治理香港，批評英方將《中英聯合聲明》掛在嘴邊，是「純粹歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏」。

特區政府對報告表示強烈不滿，稱堅決反對英國通過報告一再惡意詆譭國安法。對於報告質疑煽動罪「過時」，港府稱，法庭在過去案件中已確認條文合憲，也絕非要壓制根據客觀事實對政府作出的正當批評。