盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖

盧：市民取消登記不違法

調查言論針對造謠作假者

近月器官捐贈取消登記個案急增，特首李家超早前質疑情况不尋常，要求警方調查。盧寵茂昨日就議案發言時表示，器官捐贈登記名冊被人別有用心製造矛盾，意圖造假和誇大取消登記數字，製造與內地進行跨境器官移植互助會影響器官捐贈意願的假象。

盧又半點名批評個別媒體如「大乜乜」、「自由乜乜」等刊登抹黑內地器官移植的文章和資訊。他表示，政府資訊科技總監辦公室和衛生署會盡快改善器官捐贈登記名冊。

衛生署發言人回覆本報表示，政府正審視中央器官捐贈登記名冊系統的登記申請及取消登記申請流程，經考慮個人私隱及身分核實認證等因素後，會適時更新系統及優化流程並公布。

林哲玄撐器官移植合作 提案獲通過

盧寵茂會後表示，市民絕對有權自願取消登記器官捐贈，不會牽涉違法行為，強調李家超日前言論主要針對造謠作假者，「我相信無知和無恥雖然有些相似，但是有很大分別」，又譴責有人在網上散播假消息，令市民以為不取消登記便被當作已登記。

醫療衛生界議員林哲玄提出「落實與內地的器官移植合作」議員議案，多名議員支持並提出多項建議（見表）。林哲玄強調，內地有專門機構跟進器官捐獻、移植、配對、手術等，並全程監督。經民聯梁美芬表示，其個人資料以往曾被人盜用登記器官捐贈，反映法例出現漏洞，質疑系統可隨意被登記及取消。

選委界別謝偉俊表示，相當多市民對內地仍有戒心和心結，認為政府需要處理，質疑深層次矛盾並非「聲嘶力竭」、「又拉又鎖」就能解決。他指出，律政司稱今次事件仍在調查，惟部分議員和官員已斷言一定有問題，認為目前焦點應放在制度改革，推廣器官捐贈。

何君堯倡免費龕位送捐贈者

盧稱「或屬利益」提無償原則

盧寵茂重申，與內地器官移植互助絕不影響本地病人，只有捐出的器官在香港無病人適合配對，才會物盡其用捐到內地。對於選委界別何君堯建議為器官捐贈者提供免費骨灰龕位、殯葬費等，盧寵茂認為或被視為提供利益甚至買賣，牽涉器官捐贈的無償原則，需小心處理。