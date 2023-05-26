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港聞

港聞二

焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責

【明報專訊】新蒲崗四美街一間電單車維修中心周二（23日）晚上發生三級火警，約50輛電單車焚毁。一名車主在網上群組發帖表示，兩年前將電單車寄放該車房維修，惟遲遲未完成，日前更發生火警，擔心未必能獲賠償。涉事車房表示，該電單車沒有在大火中損毁，強調會負責並為其他受影響客人跟進善後，「當然我哋係有責任，始終架車喺我哋度整壞」。

單據列明試車遇失火

「貴客負責」

涉事車房為燦基電單車行旗下代理品牌「本田」電單車的指定維修中心及KTM電單車陳列室。事主鍾先生在網上電單車群組上載車房維修單據，顯示他於2021年4月將一輛電單車交予車房，以檢查漏油及行車「死火」問題。涉事單據有條款列明，委託維修的車輛由該公司僱員試車時，如遇交通意外及車內遺下物件如遇失火，「概由貴客負責」。

有客稱送修兩年未完

鍾向本報稱，電單車最初交予車房檢查兩周，其後對方稱電單車要「大修」、「拆引擎」等，要待零件到貨，無清楚交代維修需時。由於自己當時仍持學牌，並不急用，決定等候。他說電單車以二手價4萬元購入，曾付1萬元零件費，兩年來職員「一時又話零件到咗、好快，一時又話未知」。他得悉火警後曾致電車房但轉至留言信箱，「可能火警燒埋（電話）」。

車房稱事主車未受損 將跟進

有買保險 或容大折扣買新

車房負責人連先生稱，鍾的電單車已完成維修，沒有在火警中受損，稍後會聯絡車主取車。他說，火警中焚毁的電單車主要是陳列新車，維修車輛不多，實際數量尚待點算，稍後會再聯絡顧客跟進。

連先生的胞兄、車房維修部主管承諾公司對受影響客人「唔會唔負責任」，目前正與保險公司洽談賠償事宜，包括評估涉事車輛的價值，「或者會畀個大折扣佢買新車」，暫未決定方案。他解釋，鍾的電單車首次在港登記至今已18年，大部分零件沒有現貨，一路維修亦發現其他問題，故分批訂製零件，導致維修時間更長。他向本報記者展示鍾的電單車，鍾得知最新進展後表示，會要求車行為他檢查全車。

大狀：倘內部電線短路起火

車房有責賠償

大律師陸偉雄表示，若火警由車房造成，例如車房內電線短路、有人吸煙引致火警，涉及車房疏忽，車房便有責任賠償；若火警由其他單位造成，蔓延至車房，便要再探討。

陸偉雄稱車房收據的免責條款寫得不清楚，加上車房有責任保障客人財產安全。他建議市民應先與車房聯絡，若保險公司及車房均拒絕賠償，再決定是否向車房作民事索償。

相關字詞﹕火警 電單車

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