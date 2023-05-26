明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

平機會朱敏健：倘不平等待客間接歧視 僅言論無行為或涉中傷

【明報專訊】國泰空服涉歧視風波引起社會關注「族內歧視」立法進展。平機會主席朱敏健昨在港台節目《千禧年代》表示，已與政府部門及立法會多次溝通，仍在斟酌修例細節。他評論遭解僱國泰員工涉事言論，認為若不平等待客可構成「間接歧視」；若僅言論表現而沒作實質不公平行為，則或構成種族騷擾或中傷。

「講笑」未必不違法

針對國泰空服近日涉嘲非英語客風波，朱敏健表示，若顧客因未能說出英語正確單字不能獲得毛氈，可落入間接歧視規管範疇。他解釋，若員工提供服務時提出條件，顧客因其背景而未能做到，最終得到不利、不平等或較差對待，就可構成間接歧視。對於有意見認為空服員相關說話或屬「講笑」，他表示「不一定構成不違法的理由」，具體細節視乎實際情况。

條例指公開煽仇強烈嘲諷即中傷

節目主持問及若對話僅屬員工私下言論，未必影響對乘客的服務是否仍屬歧視，朱回應，若只停留在言語層面而沒有行動，則不構成歧視，可能屬種族騷擾或中傷。他說，即使言論並非直接向當事人表達，但若言論對他人營造一個不受歡迎環境，亦可構成騷擾或中傷。據《種族歧視條例》，種族騷擾指基於種族作不受歡迎的行徑，令人感到受冒犯、侮辱或威嚇，而種族中傷就指藉「公開活動」煽動基於種族的仇恨、嚴重鄙視或強烈嘲諷。

族內歧視對象定義等未達共識

朱敏健稱已與政制及內地事務局、律政司及立法會議員就規管「族內歧視」溝通，仍在斟酌細節，未取得共識，他希望政府盡快有定案。他舉例，未取得共識的包括以居民「身分」還是「來源地」定義被歧視對象，或是否直接在原有《條例》作澄清提請，表明歧視者與被歧視者即使屬同一種族亦屬違法。

相關字詞﹕族內歧視 種族歧視條例 種族歧視 種族中傷 種族騷擾 間接歧視 歧視 國泰航空

上 / 下一篇新聞

中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊
中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊
黎智英申國安案永久終止聆訊 高院周一判
黎智英申國安案永久終止聆訊 高院周一判
七旬過路翁捱撞亡 七旬的士司機被捕
七旬過路翁捱撞亡 七旬的士司機被捕
兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹
兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹
土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老
土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老
簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約
簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約
獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞
獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞
港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支
港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支
配合科技城2031入伙 北環線工程研加快
配合科技城2031入伙 北環線工程研加快
西九赤字少預計1/3 撥款夠多一年 M+故宮館五一客量見新高 旅客本月升至佔逾半
西九赤字少預計1/3 撥款夠多一年 M+故宮館五一客量見新高 旅客本月升至佔逾半
明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日
明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日
卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人
卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人
上水獨立屋失竊500萬財物 揭鄰屋上周遭爆夾萬
上水獨立屋失竊500萬財物 揭鄰屋上周遭爆夾萬
黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重
黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重
「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結
「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結
衛署宣布流感季完結 新冠活躍度顯著放緩
衛署宣布流感季完結 新冠活躍度顯著放緩
焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責
焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責
遭4煞追斬 男子手腳中刀倒臥血泊
遭4煞追斬 男子手腳中刀倒臥血泊
盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖
盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖
稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案
稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案
官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化
官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化
警涉刑毁獲保釋 控辯商其他方式處理
警涉刑毁獲保釋 控辯商其他方式處理
野豬現車場 漁署麵包作餌麻醉送走
野豬現車場 漁署麵包作餌麻醉送走
大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化
大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化
灣區手記：買銀包記 ／文：尚東美
灣區手記：買銀包記 ／文：尚東美
【Emily】睽違十載 黃鴨長高打孖歸來
【Emily】睽違十載 黃鴨長高打孖歸來
【Emily】港大畢業生議會17爭8 近年較激烈
【Emily】港大畢業生議會17爭8 近年較激烈
【Emily】西隧抽風大樓研髹油 襯番西九
【Emily】西隧抽風大樓研髹油 襯番西九
【Emily】林村生產 城大牛奶校園上架
【Emily】林村生產 城大牛奶校園上架
【Emily】謝偉銓卸政協 盼現任「如實講港」
【Emily】謝偉銓卸政協 盼現任「如實講港」