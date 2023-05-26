平機會朱敏健：倘不平等待客間接歧視 僅言論無行為或涉中傷

「講笑」未必不違法

針對國泰空服近日涉嘲非英語客風波，朱敏健表示，若顧客因未能說出英語正確單字不能獲得毛氈，可落入間接歧視規管範疇。他解釋，若員工提供服務時提出條件，顧客因其背景而未能做到，最終得到不利、不平等或較差對待，就可構成間接歧視。對於有意見認為空服員相關說話或屬「講笑」，他表示「不一定構成不違法的理由」，具體細節視乎實際情况。

條例指公開煽仇強烈嘲諷即中傷

節目主持問及若對話僅屬員工私下言論，未必影響對乘客的服務是否仍屬歧視，朱回應，若只停留在言語層面而沒有行動，則不構成歧視，可能屬種族騷擾或中傷。他說，即使言論並非直接向當事人表達，但若言論對他人營造一個不受歡迎環境，亦可構成騷擾或中傷。據《種族歧視條例》，種族騷擾指基於種族作不受歡迎的行徑，令人感到受冒犯、侮辱或威嚇，而種族中傷就指藉「公開活動」煽動基於種族的仇恨、嚴重鄙視或強烈嘲諷。

族內歧視對象定義等未達共識

朱敏健稱已與政制及內地事務局、律政司及立法會議員就規管「族內歧視」溝通，仍在斟酌細節，未取得共識，他希望政府盡快有定案。他舉例，未取得共識的包括以居民「身分」還是「來源地」定義被歧視對象，或是否直接在原有《條例》作澄清提請，表明歧視者與被歧視者即使屬同一種族亦屬違法。