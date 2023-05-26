「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結

林紹波：廣泛報道損港形象

故速行動保障利益

林紹波繼周二（23日）發聲明宣布解僱涉事3名員工，他周三在廣州出席活動兩度公開就事件致歉，昨再向員工發信解釋。他稱國泰有責任盡心照顧所有顧客，令來自任何背景的顧客均感到賓至如歸，形容涉事3人於航班執勤期間作出不當言論之事，有辜負上述責任，亦違背專業態度和精神。他稱此事被內地及香港媒體廣泛報道，嚴重打擊香港及國泰形象，故須迅速採取行動保障公司及全體同事利益。

林形容事件加深了部分顧客對國泰未能一致地為不同背景顧客提供高質量服務的印象，而從近日外界言論不難發現，許多評論者都提及這種存在已久的印象，他認為這是必須正視的更深層次問題，他將領導跨部門工作小組查找問題癥結，並推行相應改善措施。

國泰空中服務員工會曾於周三發聲明，對資方解僱3名空服員表示深切遺憾，又稱公司漠視人手及資源不足、工作量大升以及薪酬過低等問題，同事士氣無比低落，因而衍生有關機艙服務的投訴。國泰昨在微博及小紅書上載聲明回應工會聲明，「鄭重澄清」工會從不代表國泰，亦不支持和不接受工會對此事的立場，但會繼續與機艙服務員直接溝通。

工會稱已啟與資方對話

工會昨早向會員發信透露，已就事件與資方啟動對話。工會表明，國泰機組人員來自不同背景、說不同語言，認為任何形式的歧視都不應被容忍，亦重申員工是據指引在服務時使用英語或經核准使用的語言，促請公司採取措施，推動員工乃至乘客相互尊重。根據勞工處職工會登記局資料，國泰空中服務員工會截至2021年申報會員人數為3115。

小紅書傳高層內部文稱小心華客

國泰：偽造信息 混淆視聽

另外，小紅書昨流傳一封以國泰航空服務董事吳潔文（Mandy Ng）英文署名及撰寫的內部備忘，聲稱英語仍是公司官方語言，不會強制在香港、內地及台灣航線服務的員工說中文，提醒員工與來自中國包括香港的顧客接觸時要小心等。國泰發聲明稱相關信息為偽造，不希望虛假信息混淆視聽，保留一切追究法律責任的權利。