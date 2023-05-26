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港聞

港聞二

黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒2020年在facebook轉發西灣河開槍警及其家人資料，違反「起底」臨時禁制令及匿名令，被控藐視法庭。黃之鋒承認法律責任，上月被判囚3個月。高院昨頒下判辭，考慮到黃地位和情况，本案帖文及帶來的後果是同類違反禁制令案中「最嚴重的一宗」；另下令他支付5萬元訟費。

答辯稱無意煽暴 官指幼稚

法官高浩文在判辭稱，答辯人黃之鋒作為重要公眾人物，專頁追蹤者眾多，影響力也較大，法庭對這類人發布資料的防範較大。答辯方早前強調，黃無意引起在「連登討論區」中鼓吹暴力的言論，法官認為想法「幼稚」，因他製作帖文時已懷有一定意圖；根據當時政治氣候，發帖只會加強敵對情緒和激化情况。

法官稱，人們透過簡單操作能輕易在網上發帖，而大眾未必會思考或在乎帖文深遠的影響，缺乏警覺並非有力求情理由。法官續稱，這類「起底」行為目的在於促進或鼓勵對特定人士的騷擾，最終引起「漣漪效應」。

法官同時考慮到黃在較早時間已向法庭表示會承認有關責任並致歉，且現意識到他為實現目標採取的立場和方式不當。就訟費事宜，律政司要求支付227,655元，法官綜合所有因素，包括延誤檢控等，認為合適訟費命令為5萬元。

律政司要求23萬訟費 官判5萬

據律政司案情，黃之鋒2020年8月在facebook轉載連登帖文，內文公開2019年11月西灣河開槍警及其家人的照片，寫有「我哋老豆係殺人犯」，另附有「香港編年史」的連結，載有他們的個人資料。黃之帖文獲4000多人回應，有傳媒報道黃涉違反禁制令後，帖文於翌日被刪除。

【案件編號：HCMP 585/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕藐視法庭罪 起底 黃之鋒 西灣河開槍 反修例事件

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