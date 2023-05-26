明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

上水獨立屋失竊500萬財物 揭鄰屋上周遭爆夾萬

【明報專訊】上水雙魚河豪宅屋苑St. Andrews Place內兩間獨立屋懷疑遭賊人爆竊，其中一間戶主損失珠寶首飾及名貴手袋總值逾500萬元，閉路電視硬碟亦相信被賊人偷去。另一獨立屋夾萬內一批金飾不翼而飛，實際損失有待戶主回港點算。警方將兩案列作爆竊，正調查是否有關。案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

昨日清晨5時許，上水金翠路38號St. Andrews Place屋苑一獨立屋住客起牀發現地下、2樓及天台有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊，陳姓49歲女戶主遂報案，經初步點算損失10隻總值約258萬元的手表及一批金器、鑽石及手袋總值約330萬元。獨立屋設有閉路電視，但部分內置硬碟亦被盜去。

至早上9時許，另一獨立屋戶主通知保安員代為報案，稱上周夾萬被撬開，懷疑遭匪徒潛入爆竊。警方到場調查，由於戶主不在港，損失財物仍在點算。據了解，戶主經常離港公幹，每月回港一次，屋內只有外籍女傭居住，上周六（20日）早上7時許女傭起牀發現2樓及3樓睡房內的夾萬被打開，夾萬存放有一些金飾，當時以為其僱主曾回來找東西，沒有起疑。至昨早女傭聽聞屋苑內發生爆竊案，令其起疑立即聯絡僱主揭發爆竊。

St.Andrews Place屬區內明星盤，業主包括天王黎明、鷹君集團的羅氏家族成員等，填詞人林夕亦曾持有一單位。

相關字詞﹕爆竊

上 / 下一篇新聞

中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊
中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊
黎智英申國安案永久終止聆訊 高院周一判
黎智英申國安案永久終止聆訊 高院周一判
七旬過路翁捱撞亡 七旬的士司機被捕
七旬過路翁捱撞亡 七旬的士司機被捕
兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹
兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹
土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老
土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老
簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約
簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約
獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞
獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞
港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支
港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支
配合科技城2031入伙 北環線工程研加快
配合科技城2031入伙 北環線工程研加快
西九赤字少預計1/3 撥款夠多一年 M+故宮館五一客量見新高 旅客本月升至佔逾半
西九赤字少預計1/3 撥款夠多一年 M+故宮館五一客量見新高 旅客本月升至佔逾半
明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日
明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日
卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人
卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人
黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重
黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重
「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結
「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結
平機會朱敏健：倘不平等待客間接歧視 僅言論無行為或涉中傷
平機會朱敏健：倘不平等待客間接歧視 僅言論無行為或涉中傷
衛署宣布流感季完結 新冠活躍度顯著放緩
衛署宣布流感季完結 新冠活躍度顯著放緩
焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責
焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責
遭4煞追斬 男子手腳中刀倒臥血泊
遭4煞追斬 男子手腳中刀倒臥血泊
盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖
盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖
稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案
稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案
官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化
官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化
警涉刑毁獲保釋 控辯商其他方式處理
警涉刑毁獲保釋 控辯商其他方式處理
野豬現車場 漁署麵包作餌麻醉送走
野豬現車場 漁署麵包作餌麻醉送走
大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化
大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化
灣區手記：買銀包記 ／文：尚東美
灣區手記：買銀包記 ／文：尚東美
【Emily】睽違十載 黃鴨長高打孖歸來
【Emily】睽違十載 黃鴨長高打孖歸來
【Emily】港大畢業生議會17爭8 近年較激烈
【Emily】港大畢業生議會17爭8 近年較激烈
【Emily】西隧抽風大樓研髹油 襯番西九
【Emily】西隧抽風大樓研髹油 襯番西九
【Emily】林村生產 城大牛奶校園上架
【Emily】林村生產 城大牛奶校園上架
【Emily】謝偉銓卸政協 盼現任「如實講港」
【Emily】謝偉銓卸政協 盼現任「如實講港」