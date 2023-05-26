上水獨立屋失竊500萬財物 揭鄰屋上周遭爆夾萬

昨日清晨5時許，上水金翠路38號St. Andrews Place屋苑一獨立屋住客起牀發現地下、2樓及天台有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊，陳姓49歲女戶主遂報案，經初步點算損失10隻總值約258萬元的手表及一批金器、鑽石及手袋總值約330萬元。獨立屋設有閉路電視，但部分內置硬碟亦被盜去。

至早上9時許，另一獨立屋戶主通知保安員代為報案，稱上周夾萬被撬開，懷疑遭匪徒潛入爆竊。警方到場調查，由於戶主不在港，損失財物仍在點算。據了解，戶主經常離港公幹，每月回港一次，屋內只有外籍女傭居住，上周六（20日）早上7時許女傭起牀發現2樓及3樓睡房內的夾萬被打開，夾萬存放有一些金飾，當時以為其僱主曾回來找東西，沒有起疑。至昨早女傭聽聞屋苑內發生爆竊案，令其起疑立即聯絡僱主揭發爆竊。

St.Andrews Place屬區內明星盤，業主包括天王黎明、鷹君集團的羅氏家族成員等，填詞人林夕亦曾持有一單位。