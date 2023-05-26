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港聞

港聞二

卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人

【明報專訊】便衣男警前年在酒吧內執行卧底行動，被中學同學辨識其警員身分後，遭10多人圍毆，事後有6名男子被控非法禁錮罪。他們昨在區域法院認罪，案情提及事件歷時約40分鐘，導致事主肋骨骨折及患創傷後遺症。首被告求情信稱，與事主相識自中學一年級，當時關係要好，一起上學放學及用膳，直到他中四輟學後兩人失去聯繫。法官將判刑押後至5月31日，並下令6人須還押候懲。

有被告認涉事酒吧違規經營

被告為唱片騎師蔡浩寅（現年24歲，下同）、酒吧負責人李偉軍（27歲）、酒吧侍應麥偉樂（29歲）、酒吧兼職員工江唐希（26歲）、運輸工胡家俊（27歲）及無業鮑俊鏗（23歲）。胡案發時為酒吧顧客。6人各認非法禁錮及胡另承認傷人後，餘下搶劫及刑事恐嚇罪獲不予起訴。

事主創傷後遺 拒索創傷報告

法官於辯方求情時，質疑各被告案發時表現激動，「休班警都可以到酒吧消遣」、「酒吧係正當經營，有咩好驚？警察查牌成日有」，遂質問「係咪做緊非法勾當？」法官注意首被告於求情信提到案發時「犯法中，正違規經營」，辯方確認此事。控方透露，事主當時並非執行違防疫規例的行動，但卧底行動已因他身分被揭而終止；另事主拒絕索取創傷報告。

案情稱，2021年12月19日清晨4時許，事主X於尖沙嘴利就商業大廈地庫喜點酒吧內，喬裝顧客以執行卧底行動。約一小時後，酒吧宣布將會有警察查牌，X打算循後門離開，並在經過唱片騎師台時，被其中學同學、當時於酒吧任唱片騎師的蔡認出身分。

蔡指着X大喊「你條死差佬」，質問X是否聯合酒吧外的警察行動，要求X交出身分證和解釋來酒吧原因。當時超過10人包圍X，他欲衝往後門時，麥伸手阻擋，鮑拉倒X稱「我最憎差佬」，X遭眾人拖回酒吧後，在地上遭拳打腳踢。

「慢慢玩」被脫衣拍照

其間X曾否認是警員，請求離開但被拒，麥稱要跟X「慢慢玩」。眾人要求X交出身分證及手機，X起初拒絕後遭胡拳打其右眼，待交出身分證後，蔡確認X為熟人。麥提出為X搜身，讓X嘗嘗被搜身滋味，另有人脫去X衣服，由胡拍攝X照片。

涉案酒吧負責人李檢查X的手機及查問他後，稱自己只是「搵食」，吩咐X不要「搞」他酒吧，要當作從來無來過。X獲准離開酒吧後，同日入院治療。

【案件編號：DCCC 731/22】

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