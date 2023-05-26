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明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日

【明報專訊】疫後市民重新出發紛紛外遊，政府昨日刊憲公布2024年共有17日公眾假期，以一般打工仔5天工作周和周末放假計算，明年將會有3次自製長假機會，只需請3日假便可連續放9至10日，包括明年2月農曆新年、3至4月復活節加清明節及12月聖誕節。

明年公眾假期共17日，農曆新年於2月，農曆年初二是周日，年初四2月13日為補假。換言之，打工仔只需於2月14日情人節至2月16日請3日假，連同周末假期，便可由2月10日年初一連放9日至2月18日。

復活節方面，市民只需請3日假，連同耶穌受難節、清明節與復活節及周末假期，便可享10日長假。明年聖誕節和「聖誕節後第一個周日」（12月26日）分別是周三和周四，打工仔只要在12月23日、24日、27日請3日假，連同周末就可自製9日長假歡度聖誕。

勞動佛誕中秋 請2日放5日

明年5月勞動節和佛誕，以及9月中秋節，打工仔亦可在該周請兩日假期，便可連放5日。以五一勞動節為例，只需要5月2日和3日請假，連同5月4日和5日周末假期，打工仔可連放5日。10月1日國慶日為公眾假期，連同周末假期，市民只要於9月30日請假便可將假期變為連續4日。

新春復活隔40日 旅社料難齊旺

東瀛遊執行董事禤國全表示，留意到明年農曆新年和復活節假期較為接近，相隔約40日，市民有可能未必選擇在短期內去兩次旅行，並相信旅行社的復活節旅行團籌備工作會較為緊張。他又提到，本港許多打工仔早已習慣分拆假期，一年內去多次旅行，「很少會一炮用晒（假期）」。

相關字詞﹕旅遊 請假 打工仔 公眾假期

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