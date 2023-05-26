明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

西九赤字少預計1/3 撥款夠多一年 M+故宮館五一客量見新高 旅客本月升至佔逾半

【明報專訊】香港與內地通關後旅客量增加，西九文化區內兩大展館M+博物館及故宮文化博物館的入場人數近月均大增，但西九文化區仍要面對龐大赤字，預計2022/23財政年度赤字7.25億元，較上年度少6%，亦較原先估算少33%。政府在2008年撥款216億元予西九管理局，原預計今年底用罄，但透過開源節流等方案，預料撥款可多用一年多，至2025年初。

西九文化區2022/23年度在疫情下收入受到影響，至今年初通關後改善。西九管理局行政總裁馮程淑儀說，在4月29日至5月3日的「五一黃金周」假期期間，西九兩間博物館共接待逾10萬人次入場，其中故宮館接待約2.8萬、M+接待約7.4萬人次，以4月30日故宮館為例，更錄得破紀錄近7300人次，M+亦錄得新高近1.9萬人次入場，大部分訪客都是「自由行」。管理局調查估算，兩館的內地和海外訪客合共佔3月訪客量的三、四成，之後逐步上升，5月佔五成至五成半。

新食肆開幕 可租場辦宴

根據西九管理局資料，西九文化區營運收支的成本回收比率為37%，與外地同類設施比較並不算低，其中新加坡國家博物館的成本回收比率為10%，但西九管理局仍需處理龐大赤字問題，而政府在2008年撥款216億元予西九管理局營運，本預計今年底用罄，但由於收支改善及採取節流、商業用地發展等方法，料撥款可延至2025年初。至於2022/23年度的財政狀况，馮程淑儀稱收支見改善，赤字降至7.25億元，轉原預計少33%。

故宮館7月撤周三免費票

西九管理局採取多項開源節流措施，其中故宮館近日有3間商店開業，地面層有商務印書館經營的「ART EXPRESS」精品和文創用品店及「下江南」餐廳；展館4樓的「璟瓏軒」酒家則有寬敞無柱式的宴會廳，可筵開約40席，可以租場辦宴會。

另外，故宮館7月起將取消周三免費入場的安排，並考慮加門票價格方案。故宮館去年7月開館，成人門票50元，周三提供免費預約門票。館長吳志華表示，據館方統計，周三人流反而最低，免費票平均派出2800張，但只有1200人現身，造成很大浪費，稍後會取消安排。

稱免費票多不赴 日後「精準」派

西九管理局稱，今後會採取「精準」派票做法，即透過贊助等方式，由志願機構向有需要人士派免費票，減少浪費；現時故宮館的收入一半來自門票，約有1億元，其餘來自贊助及其他收入。

相關字詞﹕馮程淑儀 財赤 故宮文化博物館 西九文化區

上 / 下一篇新聞

中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊
中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊
黎智英申國安案永久終止聆訊 高院周一判
黎智英申國安案永久終止聆訊 高院周一判
七旬過路翁捱撞亡 七旬的士司機被捕
七旬過路翁捱撞亡 七旬的士司機被捕
兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹
兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹
土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老
土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老
簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約
簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約
獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞
獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞
港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支
港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支
配合科技城2031入伙 北環線工程研加快
配合科技城2031入伙 北環線工程研加快
明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日
明年新春復活聖誕 請假3日放9至10日
卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人
卧底警遭舊同窗識破圍毆 6人認禁錮傷人
上水獨立屋失竊500萬財物 揭鄰屋上周遭爆夾萬
上水獨立屋失竊500萬財物 揭鄰屋上周遭爆夾萬
黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重
黃之鋒轉發開槍警起底囚3月 判辭：同類最嚴重
「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結
「鄭重澄清」割席工會 國泰稱查更深層癥結
平機會朱敏健：倘不平等待客間接歧視 僅言論無行為或涉中傷
平機會朱敏健：倘不平等待客間接歧視 僅言論無行為或涉中傷
衛署宣布流感季完結 新冠活躍度顯著放緩
衛署宣布流感季完結 新冠活躍度顯著放緩
焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責
焚毁多新車 起火車房承諾對修車客負責
遭4煞追斬 男子手腳中刀倒臥血泊
遭4煞追斬 男子手腳中刀倒臥血泊
盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖
盧寵茂：撤捐贈登記被誇大 謝偉俊：推廣難靠又拉又鎖
稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案
稱港「保經貿政策自主權」 英報告：外相曾晤韓正提黎案
官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化
官囑「機會得一次」 男生偷拍師生判感化
警涉刑毁獲保釋 控辯商其他方式處理
警涉刑毁獲保釋 控辯商其他方式處理
野豬現車場 漁署麵包作餌麻醉送走
野豬現車場 漁署麵包作餌麻醉送走
大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化
大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化
灣區手記：買銀包記 ／文：尚東美
灣區手記：買銀包記 ／文：尚東美
【Emily】睽違十載 黃鴨長高打孖歸來
【Emily】睽違十載 黃鴨長高打孖歸來
【Emily】港大畢業生議會17爭8 近年較激烈
【Emily】港大畢業生議會17爭8 近年較激烈
【Emily】西隧抽風大樓研髹油 襯番西九
【Emily】西隧抽風大樓研髹油 襯番西九
【Emily】林村生產 城大牛奶校園上架
【Emily】林村生產 城大牛奶校園上架
【Emily】謝偉銓卸政協 盼現任「如實講港」
【Emily】謝偉銓卸政協 盼現任「如實講港」