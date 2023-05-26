西九赤字少預計1/3 撥款夠多一年 M+故宮館五一客量見新高 旅客本月升至佔逾半

西九文化區2022/23年度在疫情下收入受到影響，至今年初通關後改善。西九管理局行政總裁馮程淑儀說，在4月29日至5月3日的「五一黃金周」假期期間，西九兩間博物館共接待逾10萬人次入場，其中故宮館接待約2.8萬、M+接待約7.4萬人次，以4月30日故宮館為例，更錄得破紀錄近7300人次，M+亦錄得新高近1.9萬人次入場，大部分訪客都是「自由行」。管理局調查估算，兩館的內地和海外訪客合共佔3月訪客量的三、四成，之後逐步上升，5月佔五成至五成半。

新食肆開幕 可租場辦宴

根據西九管理局資料，西九文化區營運收支的成本回收比率為37%，與外地同類設施比較並不算低，其中新加坡國家博物館的成本回收比率為10%，但西九管理局仍需處理龐大赤字問題，而政府在2008年撥款216億元予西九管理局營運，本預計今年底用罄，但由於收支改善及採取節流、商業用地發展等方法，料撥款可延至2025年初。至於2022/23年度的財政狀况，馮程淑儀稱收支見改善，赤字降至7.25億元，轉原預計少33%。

故宮館7月撤周三免費票

西九管理局採取多項開源節流措施，其中故宮館近日有3間商店開業，地面層有商務印書館經營的「ART EXPRESS」精品和文創用品店及「下江南」餐廳；展館4樓的「璟瓏軒」酒家則有寬敞無柱式的宴會廳，可筵開約40席，可以租場辦宴會。

另外，故宮館7月起將取消周三免費入場的安排，並考慮加門票價格方案。故宮館去年7月開館，成人門票50元，周三提供免費預約門票。館長吳志華表示，據館方統計，周三人流反而最低，免費票平均派出2800張，但只有1200人現身，造成很大浪費，稍後會取消安排。

稱免費票多不赴 日後「精準」派

西九管理局稱，今後會採取「精準」派票做法，即透過贊助等方式，由志願機構向有需要人士派免費票，減少浪費；現時故宮館的收入一半來自門票，約有1億元，其餘來自贊助及其他收入。