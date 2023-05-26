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港聞

港聞二

配合科技城2031入伙 北環線工程研加快

【明報專訊】發展局長甯漢豪受訪表示，會尋求壓縮北環線主線興建時間，以便提早啟用，配合新田科技城以南的新田市中心約5萬個公私營單位2031年起入伙。她又稱，新田科技城約300公頃創科用地會考慮以多元模式批地，包括直接批地，強調會制訂「有板有眼」的框架及機制，規範企業能為香港帶來經濟效益，無可能變成地產項目。

甯漢豪：批地框架嚴 無可能變地產項目

甯漢豪昨日接受香港電台專訪時表示，新田科技城設有「人才公寓」，涉及6400個單位；談及外界關注會否成為數碼港翻版、變成豪宅項目，她強調政府銳意將該處塑造成科技城，「無可能讓佢變成地產項目」，每批一幅土地，「幾多樓面係創科用途，幾多樓面係人才公寓，一定寫得清清楚楚，唔可以成幅地都起晒做人才公寓，係唔可能」。

甯又稱，當局刻意在創新科技園區預留較大面積土地供企業申請，屆時會因應雙方需要談判，由幾公頃至幾十公頃都可以，以增彈性。

新田科技城以南的新田市中心，最快2031年提供5萬個公私營單位，但創新科技園區北環線主線最快2034年啟用。甯漢豪稱會尋求壓縮鐵路興建時間，指創科用地料於2026年完成土地平整，如進展理想，有機會2030年入伙，冀運輸及物流局探討提早完成。至於該處公私營房屋比例為7比3，甯漢豪表示並非「鐵板一塊」，會審時度勢調節。

稱輸外勞拼經濟「不能逃避」

另外，甯漢豪亦提到香港將踏入建造業高峰期，單計政府工務工程開支，會由現在每年約800億元增至每年過千億元。她又引述建造業議會預測，到2027年前線技術工人將短缺4萬人，當局會多管齊下應對，而輸入外勞是「不能逃避」，強調現在要「拼經濟」，因人手不足拖慢工程是不智。

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