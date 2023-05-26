港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支

現有路線中間加站 金澤培稱挑戰性

動土儀式昨在東涌東站地盤舉行。東涌線延線為政府於《鐵路發展策略2014》提出的7個鐵路方案之一，工程將在現時東涌線欣澳站至東涌站進行長約1.2公里的路軌改道，以增設東涌東站；同時將現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨附近開設東涌西站。西站承建商為布依格-寶嘉聯營，東站建造及軌道改道工程則為保華-中鐵建國際（TUE1202）聯營。

陳：通新西駁前海 重要物流走線

陳茂波致辭時表示，東涌新發展區將帶來4萬個就業機會，東涌東及西將新增約18萬人口，計及現時約11萬人，屆時整個東涌將有約30萬人；延線通車後，東涌東往中環及尖沙嘴車程將較現時快21分鐘，形容項目具備很大社會及經濟效益。陳又稱，延線項目對運輸物流亦重要，日後經東涌連接新界西再接駁前海，物流業可到貨櫃碼頭及機場出貨，構成重要運輸物流走線，料對業界很大幫助。

港鐵主席歐陽伯權致辭時指出，東涌線延線是多個新鐵路工程中首個動工，形容是鐵路發展新里程，其中東涌東站範圍將是全新商住社區，料可為東涌帶來新動力。

《鐵路發展策略2014》中另一鐵路為東九龍線，被問到港鐵有否就該線再與政府溝通，金澤培稱港鐵正研究不同類型集體運輸方案，不一定要用重鐵，內地亦有相關經驗，冀本港可引入合適客運系統。至於近日社會關注長者「2元乘車」優惠或被濫用，金稱近日客量上升，港鐵會逐步加強巡查，如發現不符票務守則會罰款檢控。