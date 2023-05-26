港鐵東涌延線動土 陳茂波祝早竣工不超支

【明報專訊】耗資約195億建造、預計2029年竣工的港鐵東涌線延線昨日舉行動土儀式，延線將興建東涌東及東涌西兩個新站，港鐵行政總裁金澤培預料兩者可同時於2029年完工。今年屯門南延線、小蠔灣站及北環線古洞站亦會動工，東涌新發展區首批居民則最快明年已入伙，被問到如何確保東涌線延線不超支延誤，金澤培稱港鐵有40多年建造鐵路經驗，相信憑經驗及新科技可令建設更有效率按時完成；又指項目涉及在現正營運鐵路線中間加插新站，具挑戰性，強調港鐵會盡快完工，但亦需合理時間完成。財政司長陳茂波昨日致辭時祝願延線「早日完工，仲要within budget（預算內建成）」。
現有路線中間加站 金澤培稱挑戰性
動土儀式昨在東涌東站地盤舉行。東涌線延線為政府於《鐵路發展策略2014》提出的7個鐵路方案之一，工程將在現時東涌線欣澳站至東涌站進行長約1.2公里的路軌改道，以增設東涌東站；同時將現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨附近開設東涌西站。西站承建商為布依格-寶嘉聯營，東站建造及軌道改道工程則為保華-中鐵建國際（TUE1202）聯營。
陳：通新西駁前海 重要物流走線
陳茂波致辭時表示，東涌新發展區將帶來4萬個就業機會，東涌東及西將新增約18萬人口，計及現時約11萬人，屆時整個東涌將有約30萬人；延線通車後，東涌東往中環及尖沙嘴車程將較現時快21分鐘，形容項目具備很大社會及經濟效益。陳又稱，延線項目對運輸物流亦重要，日後經東涌連接新界西再接駁前海，物流業可到貨櫃碼頭及機場出貨，構成重要運輸物流走線，料對業界很大幫助。
港鐵主席歐陽伯權致辭時指出，東涌線延線是多個新鐵路工程中首個動工，形容是鐵路發展新里程，其中東涌東站範圍將是全新商住社區，料可為東涌帶來新動力。
《鐵路發展策略2014》中另一鐵路為東九龍線，被問到港鐵有否就該線再與政府溝通，金澤培稱港鐵正研究不同類型集體運輸方案，不一定要用重鐵，內地亦有相關經驗，冀本港可引入合適客運系統。至於近日社會關注長者「2元乘車」優惠或被濫用，金稱近日客量上升，港鐵會逐步加強巡查，如發現不符票務守則會罰款檢控。