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港聞二

獅隧易通行周日推 運署：不預期大紓擠塞

【明報專訊】繼青沙管制區及城門隧道，不停車繳費「易通行」下周日（28日）清晨5時起擴展至獅子山隧道。運輸署長羅淑佩昨稱，現時每日有9萬架次車輛使用獅隧，較城隧及青沙日均五六萬架次為多，但署方已累積一定經驗，有信心獅隧可順利落實新措施。被問到獅隧作為目前往返沙田最高流量的行車隧道、易通行可否紓緩擠塞，羅稱因隧道容量不變，不預期實施後可大幅紓緩擠塞，料需待市民熟習易通行、拆除收費亭後車輛毋須停車和在收費亭前切線，以及署方改善交通安排後，車速才可有更大增長。

日均10收費投訴 多涉無車貼入錯車牌

易通行自本月7日起實施至今近3周。羅淑佩稱，青沙及城隧平均每日共處理11萬架次車輛，收費大致成功及順利，有信心獅隧可順利推行。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡指出，現時每日收到約10宗隧道費相關投訴，主要涉及無車輛貼、被人手輸入錯誤車牌號碼致錯收隧道費，署方已要求隧道營辦商加強監察員工及培訓。至於被人盜用車牌過隧道的「影子車牌」，羅稱已退回費用。

運輸署指出，截至前日已發出約74萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛逾91%，當中八成已開通易通行戶口。早前署方稱城門隧道有約5%車輛偵測不到車輛貼，羅淑佩表示現時「冇咩」個案是車主安裝車輛貼卻偵測不到，相信未能偵測個案均沒安裝，觀乎全港仍有7%至8%車輛無車輛貼，對城隧5%車輛偵測不到不意外，會繼續宣傳呼籲申領。

三隧採用時間表「看獅隧情况」

運輸署早前預計今年夏季會在三隧採用易通行。對於可否提早實施，羅稱3條過海隧道各有特色，如隧道有很高車流量、不同地勢、東隧有非載客的士優惠等，會視乎獅隧情况再決定三隧採用易通行次序及時間。

署方又提醒，未開通易通行戶口或未安排自動繳費的車主，須在14個工作天內補交隧道費，如果逾期，署方會在下個工作天徵收額外175元附加費，如21個曆日內仍未繳費，再罰350元，避交隧道費者每程最高罰款5000元及不獲續牌。

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