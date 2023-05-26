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簡屋「雙信封」招標 啟德項目分拆3合約

【明報專訊】政府計劃未來5年興建3萬伙簡約公屋單位，最快明年首季動工。房屋局昨日召開營運簡介會，向有意投標的機構簡介計劃和招標流程，有與會機構引述政府稱，首批4個項目最快明年初陸續招標，較大規模的項目會分拆成多份合約。有社福機構表示有意投標，又稱簡約公屋由政府負責興建及提供營運資金，可減輕營運機構壓力，認為在控制成本上較理想。

需提供社會服務 房屋局：不止看標價

房屋局表示，逾60個非政府機構和物業服務機構代表出席簡介會。政府於會後發稿稱，房屋局長何永賢在會上表示，參考過渡房屋的經驗，政府除了主導簡約公屋項目興建，亦將「踏前一步」，主導項目的營運和管理。

局方又稱，經公開招標委聘的營運機構，須按照政府訂立的準則編配單位、處理日常租務、營運所屬項目的配套設施、為居民提供社會服務，以及於項目結束時安排住戶遷出單位等；除了投標價格，該局同樣着重投標機構的管理能力、相關經驗、過往服務表現，以及營運模式等，政府會按一系列因素評審。

樂善堂擬投標 稱成本較可控

九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示有意投標，稱政府過去只提供一筆過資助予社福機構興建及營運過渡房屋，簡約公屋則由政府興建，另向社福機構提供營運資金，認為在控制成本上較理想。她有意與物管公司合作投標，而樂善堂現時正在牛頭角彩興路的簡約公屋選址附近營運過渡房屋，若投得簡約公屋合約，經濟效益及成本管理會更理想。她引述局方在會上表示，簡約公屋建成後，營運機構有半年籌備，例如招租及分配單位，確保租戶最長可入住5年。

每機構可投3份 社協稱雙信封利大機構

社協副主任施麗珊稱未決定是否投標，對市區項目較感興趣。她引述局方在會上指出，8個簡約公屋項目將分拆成12份合約招標，當中啟德項目會分3份合約，每個機構最多只可投3份合約。另外今次將採用「雙信封」形式招標，技術及價格各佔一半，她認為對大型社福機構有利。

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，業界歡迎任何與社福機構合作的模式，包括一同投標、或由中標機構再外判給物管業界等，形容社福機構及物管公司合作屬新突破。

相關字詞﹕簡約公屋

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