土地共享首涉歷史建築 前女童院申改建安老

鄰葵涌工廈 公營首置912伙私樓300伙

申請項目位於葵涌梨木道1號，現時劃為「其他指定用途」註明「具歷史和建築價值的建築物保存作社會福利設施用途」及「休憩用地」，位於葵榮路、梨木道和國瑞路交界，被多幢工廈包圍，亦是擁有逾80年歷史的二級歷史建築救世軍葵涌女童院所在。

發展局指出，申請由天運豐香港有限公司提交，母公司為華信地產財務有限公司，土地共享辦事處會協調相關部門，加快處理及審核申請。資料顯示，華信地產財務由菲律賓華僑蔡乃競家族持有，2018年曾以約1億元購入救世軍葵涌女童院所在的土地，2019年向城規會申請將女童院改建為安老院，並承諾保留女童院主樓及小教堂。

2019曾城規闖關 今項目樓面大8倍

今次發展商變陣以土地共享形式再提申請，公私營住宅地積比分別為6.5倍和2.86倍，均高於2019年提出改建安老院時的0.48倍；今次申請總樓面面積約7.8萬平方米，亦較2019年的8500多平方米大逾8倍。

項目申請人估計，若申請獲批，預計最快2024/25年展開規劃及道路工程等法定程序，2028/29年完成公營房屋部分的土地平整；又稱會在私人房屋發展部分的二級歷史建築及一幢新建樓宇內提供一間有248個宿位的安老院。

長春社指毁建築格局 憂增區內壓力

長春社高級公共事務經理李少文反對申請，稱現有方案會破壞歷史建築的整體格局，又指該項目早前曾向城規會闖關，僅提出原址發展安老院，現時提出發展規模較之前大得多，擔心日後對區內人口及交通造成壓力。

古蹟辦資料顯示，救世軍葵涌女童院於1930年代後期興建，救世軍1947年購入，翌年完成翻新，開辦當時全港首間女童院，為女性少年犯提供住院式感化及更生服務。主樓設計受裝飾藝術風格影響，屋內的旋轉樓梯、意大利批盪及天花灰塑飾邊等，展示1930年代典型的建築材料及工藝。