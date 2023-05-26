兩公僕工會促劃一加薪5% 華員會：追3年通脹

稱訴求已顧財赤 克制合理

華員會會長利葵燕稱，建議公務員劃一加薪5.1%是要追補3年疫情累積滯後通脹，該要求只比中層薪酬趨勢淨指標多0.45個百分點。她說，隨着社會復常，經濟、私人市場和營商環境已好轉，但考慮到部分行業未完全復蘇，政府面對財赤，該會訴求已屬克制，冀政府認真考慮。她認為面對公務員流失，加5.1%縱能提升士氣，對挽留人手幫助未必很大，呼籲政府多管齊下留人。

政府人員協會要求公務員劃一加薪5%。該會本月17至21日向公務員做電子問卷調查，收回3030份回應，21%滿意今次薪酬趨勢調查結果、31%不滿意，逾六成半受訪者認為加薪不應低於5%。

政府人員協會：去年高層加幅遠遜指標

被問高層公務員薪酬較高，要求劃一加薪5%會否引起不滿，以及為何建議劃一加5%，政府人員協會主席馬志成稱，去年高層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，但最終劃一加薪2.5%，對高層打擊較大，認為今年劃一加薪合適，且去年也是劃一。他形容公務員流失已響警號，年輕有經驗者流失帶來打擊，局方未有較具體挽留人才手段，以更高加薪幅度留人暫時是較可行方法。