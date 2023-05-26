中學生謀炸法院案 1囚68月 3入教導所 官感謝警萌芽期制止 另兩人押後9月訊

兩人冀待呂世瑜案終極上訴

被指是主腦的何裕泓（現年19歲，下同）承認國安法串謀恐怖活動罪，郭文希（20歲）、歐文（21歲）、陳姓男生（17歲）、羅姓男生（17歲）及蘇穎貞（20歲）承認「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」的交替控罪，控罪日期涵蓋2021年4月1日至7月5日，當中郭文希是組織「光城者」成員。同案另一被告陳凱量（案發時24歲）則尚未答辯。

郭文希及何裕泓申請押後判刑，獲准押後9月27日再訊。翻查資料，辯方早前稱冀等候理大生呂世瑜違煽動分裂國家罪終極上訴，有關國安法控罪刑期分級制的裁決。

辯方稱誤解2019事件 官：不能接受

庭上繼續處理歐、陳、羅、蘇4人的判刑。辯方求情稱，歐文10歲與母親來港，努力融入社會，學業成績不俗，現已獲都會大學取錄，冀刑滿後重投社會；被告犯案是基於對2019年社會事件的誤解，可幸最終沒有炸彈襲擊。法官李運騰此時打斷，稱本案性質非常嚴重，「不能接受」他因誤解而犯案，亦認為沒炸彈襲擊並非純屬幸運，而是因為「警方優秀的工作」。

未成功製炸彈 未檢主要原材料

李官回應辯方求情時另同意，無證據顯示被告成功製作任何炸彈，案中亦沒檢取任何炸彈的主要原材料。辯方續稱，未滿21歲的陳、羅、蘇3人同意報告建議，適合教導所，又強調教導所不能扣減被告近兩年的還押年期，最終羈押期可能比監禁長。李官則不同意，明言本案性質嚴重，刑期必定數以年計，「分別只是個位數還是雙位數」；辯方最終重申，3人角色輕微，參與程度不高。

李官判刑時感謝警方在萌芽階段制止炸彈襲擊，又提到案發時正值社會不穩，許多人以暴力方式表達政治訴求，而襲擊目的是令社會不穩，恐令社會狀况變得更差。

租賓館者囚68月 「步兵」入教導所

李官總結各被告角色，歐文負責租用賓館房間計劃製作炸彈，罪責明顯較重，陳、羅只是「步兵」，蘇穎貞則負責尋找炸彈原材料但不果。考慮法庭須保護社會、譴責犯案者，但亦要避免令被告失去任何更生機會，以8年半為歐文的量刑起點，認罪後減刑至5年8個月監禁。至於另3名被告，李官認為屬次要角色，相信教導所的訓練對被告有益，亦有一定阻嚇力，有助防止罪案，判入教導所。

案情稱，何裕泓購買工具計劃製作炸彈，並招攬其他被告在法院放炸彈，又擬針對警署、港鐵、過海隧道施襲，並在襲擊後製造輿論「將社運提升至革命層面」。

【案件編號：HCCC103、104/22】

明報記者

（港區國安法）

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