大灣區GBA專題：穗首輪賣地294億 均價溢價勝去年 售出7幅民企佔4 國企主導局面淡化

上月賣地原本推出8幅地皮，起拍總價269.6億元，但當局上月宣布其中一幅位於增城區的地皮臨時「因故」終止拍賣。餘下成功賣出的7幅地皮總成交額294.4億元，每幅平均成交價42.1億元，優於去年4輪賣地結果；其中4幅溢價15%成交，溢價地皮比例57.1%，也高於去年4輪賣地（表1）。

每幅均價42億 4溢價15%

7幅地皮以番禺區漢溪大道北側兩幅用地的成交額最高，同以超過80億元賣出，買家為華潤置地及長隆。買家方面，有3幅由地方國企投得，分別是「廣州城投」兩幅、「增城城投」1幅；3幅為地方國企與民企聯合投得；另有1幅為民企南通亞倫投得。整體上雖仍以國家隊主導，但至少有民企參與合作，較去年基本上全部為國企獨投的情况有改善（表2）。

除了地產市場回暖利好，是次廣州賣地表現較佳，也與拍賣模式改變有關。今次賣地有別於過去兩年集中在一兩天競投的方式，改為分散拍賣，3月到4月分開數次競投，有一天賣3幅，亦有一天賣一兩幅。

業界：分散賣助政府調整 減房企財壓

廣州市房地產行業協會相關人士指出，廣州這次分散賣地，有助政府部門根據市場變化調整；對房企而言則有更多時間和精力考察，選擇最滿意的地皮及決定最適合的叫價，又能分散企業於投地後於限期內繳納土地保證金的壓力，為身處重壓之下的房企減輕負擔，提高參與競投的積極性。此外，這次賣地溢價成交的地皮過半，反映廣州供地方針更講求質素而非數量，同時有效避免大量供應在相若時期入市，從而減輕去庫存壓力。

次輪涉17幅 競拍「加時」橫跨3月

首輪賣地結束，次輪賣地亦緊接而來。廣州市規劃和自然資源局本月初發布第二批供地清單，第二輪計劃拍賣17幅地皮，總用地面積128.6萬平方米，總建築面積236.66萬平方米，競拍時間更長，從5月至8月足足橫跨3個月。

明報記者