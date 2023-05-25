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港聞二

李夏茵：新冠已達高峰 料個案漸減

【明報專訊】本港解除維持近3年的「口罩令」後，季節性流感趨活躍，署理醫務衛生局長李夏茵表示，本港4月初季節性流感活躍程度持續上升，4月下旬到達最高峰，近日已開始回落，其間新冠病毒的活躍程度仍處於高位。惟李夏茵指出，根據污水及化驗室監測等各項數據，新冠疫情已達高峰，最新即時繁殖率已跌回1，相信稍後個案會逐步減少。

流感入院者回落

李夏茵昨在立法會大會回應議員質詢時表示，現時入院情况與過往流感高峰期相若，感染流感入住公立醫院的人數，由4月下旬每周約732人，逐漸回落到5月初每星期286人；因新冠病毒入住公院的人數，在4月下旬每周約1331人，逐步上升至本月初每周2089人，而近期大部分患者病情均較輕微。

李夏茵稱，醫管局一直密切留意流感高峰期情况，在設施及人手做好準備，包括開設臨時病牀，加強把關減少非必要入院個案，加強巡房，安排病人出院及轉送合適病人往私家醫院接受治療等；局方有需要時會調配資源應對增加的服務需求。

立法會議員楊永杰要求重開指定診所接收新冠病人，解決目前難求醫的問題。李夏茵回應稱，指定診所主要為應對大型疫情，但對於一般流感或上呼吸道疾病，政府較少設立指定診所，反而應增加普通科門診籌額應付需求。她呼籲市民盡早接種流感及新冠疫苗，減低求醫需要。

相關字詞﹕季節性流感

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