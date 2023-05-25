涉假安心進入境大樓 審計主任：署方准上樓再掃碼

官裁表證成立

被告莫冠恒（45歲），案發2021年11月1日。據「承認事實」，被告上班樓層為入境大樓25樓。入境事務助理員徐詩敏供稱，當日她於地下升降機大堂檢查進入大樓人士的「安心出行」程式及職員證，被告展示的手機畫面無「安心」標誌，且有「輸入地址」一欄，與官方版本有異，遂轉介上司林基恒處理。辯方盤問時稱，升降機11及12號通往24至27樓，該處為大堂後方，如要上樓者需繞後；徐稱不清楚，但同意入境處無派人在該處檢查。

入境主任：被告曾稱「畀次機會」

助理首席入境事務主任林基恒稱，他向被告查詢時，被告稱「撳錯咗」、「畀次機會吖」，他回應「幫唔到你，所有犯法都有既定程序」，隨後通知警方。林在盤問下稱無聽過大樓實施「departmental（部門的）」及「central（中央的）」兩種措施，對於上述兩部升降機前是否貼有二維碼供掃描，他說「冇印象有」。

時任審計署助理部門主任秘書周子皓稱，他知悉有上述部門制措施，並同意是由各部門自行決定採用哪一種。辯方指出，審計署員工的上班樓層、即25樓的一半範圍及26樓全層設二維碼，署方准許到達樓層後才掃描；周子皓同意，並確認署方無派人在地下11及12號升降機前站崗。

審計秘書指大堂署方無派員查

除了本案被告，另有4人被控同日在該大樓干犯控罪，其中1人認罪，兩人經審訊被裁定罪成，3人被判介乎80至160小時社服令。

【案件編號：ESCC 593/22】