行賄換針紙青年囚半年 官：被告心肌炎「無根據」

求情稱有悔意 官指貪案從嚴

被告張展衡（25歲）在地區康健中心任職健康策劃員。辯方求情稱，被告的背景報告正面，顯示他有悔意，望法庭採取較低量刑起點。香官判刑時引述案例稱，香港多年來努力擺脫貪污而成為廉潔社會，表明對貪污案件需嚴格判處具阻嚇性刑罰，不能姑息；本案不存在例外情况，且涉公共衛生因素，當時疫情嚴峻，政府推行措施擊退疫情，但被告自私用錢賄賂護士，要求對方偏離職守、同流合污。

香官續稱，被告聲稱患心肌炎並無醫學根據，他沒按照醫生指示做身體檢查及接種疫苗，不過考慮到被告認罪、無案底、調查期間與廉署合作，遂以9個月為量刑起點，就認罪扣減三分之一刑期。

根據案情，被告於去年9月21日在葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心將一張紙遞給護士，紙上寫有「我打完第一針有心肌炎，醫生開過兩次豁免紙，但係𠵱家唔肯再開」、「公司又逼住要打咗針先可以返工，求吓你，幫幫忙」。被告遭護士拒絕後，給對方1000元，護士同樣拒絕。被告在警誡下承認付錢換取疫苗接種紀錄，以保住工作。

【案件編號：WKCC 1078/23】