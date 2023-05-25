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港聞二

立法管「族內歧視」 政制局：正優化方案

【明報專訊】平等機會委員會早前向政府提出在《種族歧視條例》加入「族內歧視」建議，按居民不同來源地立法禁止歧視，平機會主席朱敏健今年3月曾表示，希望本立法年度提交相關草案。被問到立法時間表，政制及內地事務局回覆本報表示，正聯同平機會研究如何進一步優化方案，適時就建議方案徵詢立法會相關事務委員會意見。

朱敏健今年3月表示，內地人被歧視個案超出僱傭、教育、使用設施、出行等《種族歧視條例》現時涵蓋的範圍，需詳細斟酌，又說平機會已與政制局及律政司舉行數次會議，料很快能制訂草案。

政制局昨日回覆稱，平機會不時檢視現行反歧視條例的保障和執行，包括如何加強對內地來港人士可能遇到的歧視或中傷方面的保障，局方早前聯同平機會主席就有關的初步構思，與立法會政制事務委員會委員交流，因應委員提出的意見，正研究如何優化方案。

狄志遠：因兩地爭拗立法違原意

政制事務委員會委員、新思維狄志遠稱，暫未收到政制局或平機會通知就修例蒐集意見，他認為立法反歧視目的應為保護社會上易受傷害的小眾，若因港人與內地人出現爭拗立法，有違立法原意，但亦認為需待有更多修例細節再討論。

平機會2016年曾向政府提交「歧視條例檢討」意見書，倡議立法保障內地來港者免受歧視，2021年提交研究報告，建議族內歧視應屬違法，以居民來源地作定義，分為香港和非香港，並建議雙向適用，立法範圍涵蓋港人被內地人歧視。

相關字詞﹕狄志遠 平等機會委員會 種族歧視條例 族內歧視

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