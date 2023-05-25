工會函員工：可按手冊要求乘客刪片 公司同日發文 倡達共識尋合作

列明國泰「零容忍」不守規客

不同意攝錄可禮貌回絕

據本報獲得的國泰航空「機艙服務手冊」（ISD Manual）及「安全及緊急情况程序手冊」（SEPM）， 前者列明乘客在錄影及拍攝（filming or photographing）時，空服員不同意可禮貌拒絕，如乘客已攝錄，空服員可提出刪除；後者表明公司對「不守規矩」（unruly）乘客採取「零容忍」政策，會採取一切可行措施確保員工處理相關事件時得到「全面支持」。

應對未經同意錄音

國泰：昨已向全體空服解釋

不過，兩份手冊無列明如空服員在未經同意下被錄音的應對指引。本報昨日查詢，如空服員未經同意下被錄音、是否仍可按手冊的程序處理，國泰如何評論今次乘客的錄音行為等，國泰回覆時僅稱，昨日已再次向所有機艙服務員解釋應對不守規乘客的程序指引。

據本報了解，工會昨早約11時許發出相關電郵，國泰其後於昨午1時在內聯網發表文章，講述空服員如何處理乘客於機艙錄影及拍攝，內文提到，空服員「會感到不舒服是正常」，但保持冷靜並以專業方式處理很重要，其後列出建議處理步驟，當中沒提及可要求乘客刪除內容，稱可嘗試與乘客達成共識要求對方合作。國泰在文中形容，客戶有時可能只是想記錄在機艙的美好體驗，強調空服員應先尋求對方理解。

工會：信同事續平等待客

工會在電郵表示，理解一眾空服員現時心灰意冷（disheartened），工會堅信一眾同事即使在人力短缺、疲憊飛行更表及「有競爭力」薪酬等情况下，仍致力提供專業服務，又稱正如公司強調，空服員應包容接納不同生活方式及多元文化，相信同事的慣例亦是平等對待不同文化背景的同事和乘客，即使不懂對方語言，仍會盡力溝通並互相尊重。