李促國泰檢討 員工憂遇攝錄受壓 被問增普通話員工否 林紹波：檢視空服組合

消息：1被炒空服非華裔

國泰航空公司空中服務員工會昨日發表公開聲明，要求公司給予明確指引，保障前線員工不受無理干擾。國泰同日在內聯網向員工發放指引，提醒機組人員面對未經同意攝錄的應對措施（見另稿）。工會稱，國泰空服員來自不同國家，一向尊重及平等對待各地乘客，並遵從公司指引，以英語為官方語言及經公司考核合格的語言與乘客溝通。據本報從兩個獨立消息了解，被解僱的其中一名機艙服務員為非華裔，粵語及普通話並非其第一語言。

記者查詢 國泰着參考前晚聲明

本報昨向國泰查詢3名被解僱員工的國籍背景、現時處理投訴機制為何、被投訴員工可否上訴，以及如何回應工會憂慮，國泰在回覆中重申國泰已完成對事件調查，着記者參考前晚行政總裁林紹波的聲明。

李：傷同胞感情 痛憤失望

李家超及林紹波昨日一同在廣州出席「粵港合作周」啟動禮。李家超致辭時形容，3名機組人員不敬的言行傷害香港和內地同胞的感情，破壞香港一貫的尊重、有禮、共融的文化和價值觀，對「惡劣言行」感「痛憤和失望」。他稱已向國泰行政總裁反映，類似情况不容再發生，國泰要檢討和培訓服務質素，提升顧客服務文化，重塑尊重有禮的好客形象。

在穗活動提灣區招聘 林普通話致歉

林紹波致辭時及在活動後見記者時兩度回應事件，以普通話向受影響乘客及社會各界表示誠摯的歉意。他說，公司收到投訴後，周二（23日）中午停止涉事員工飛行任務、同日下午完成調查，在當晚依據公司的規章及制度解僱3人。林致辭時另談及國泰在大灣區業務發展廣泛，包括信用卡、電商等，新冠疫情後亦在深圳設立延伸總部，未來會在大灣區招聘見習飛行員及空服員。

被記者問及國泰會否因此增聘以普通話為母語的員工，林紹波表示國泰員工已非常國際化、有不同語言技能，將來會檢視空服人員的組合及語言能力，會檢視不同可能性。至於事件對員工士氣的影響，他稱會在內部向員工解釋，「希望員工在困難時候團結一致，為國泰重建出一分力」。

在內地「小紅書」發帖及上載錄音投訴空服「歧視非英語乘客」的帳戶「小紅薯62755FCA」昨更新其用戶簡介，稱國泰行政總裁已公布事件最終調查結果及處分，帳戶不會再更新，重申「發布此事因不能姑息任何形式的歧視」。