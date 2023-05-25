稱錯信朋友 青年家藏400子彈囚9年9月

藏抽屜枱底 稱他人難接觸

被告梁頌仁（現年24歲）原被控管有兩支手槍、3個滅聲器及899粒子彈，陪審團商議後裁定他僅管有當中12盒、即至少424粒子彈。辯方求情稱，被告不是隨身管有彈藥，而是藏在房間書枱抽屜的深處及枱底，無意圖使用，讓他人接觸的可能微乎其微，潛在風險小；被告無案底，家庭背景良好，中學訓導主任稱被告在校6年未曾遲到，無違規或缺點，另累積17個優點。

還押逾4年 盼輕判繼續學業

辯方又形容本案是不幸事件，被告因信錯朋友犯案，而他在還押的4年4個月不曾虛度光陰，一直努力鍛煉身體，更與外籍囚友溝通，學習英文，父母亦一直支持他，幾乎每日到赤柱探望，希望法庭從輕發落，讓被告繼續學業。

游官判刑時指出，案中無證據顯示被告是主腦，但他作為運送及儲存的角色，亦是重要一環，相信他會在友人「阿高」要求下歸還彈藥，甚至轉交他人，而被告與「阿高」的通話信息會自動刪除，加強隱秘程度，亦增加調查難度，「反映背後的暗黑意圖」。

官：入屋者易取 風險極大

游官續指，雖然被告無管有槍械，嚴重程度較低，但他將子彈存放在無上鎖的抽屜和背囊，可被進入單位的人隨意拿走放入適合的槍使用，落入不法之徒的風險極大，當中100粒子彈更是中空彈，打中目標後有「變大開花」的效果，能造成較大傷害，加上管有子彈數目不少，亦非在街上隨意撿起，最終判囚9年9個月。

【案件編號：HCCC 241/20】