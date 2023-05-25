起火爆炸燒一晚 電單車房失600萬

疑電線短路 高溫「啲嘢熔晒」

涉事電單車維修中心位於四美街21至25號利森工廠大廈地下，為燦基電單車行旗下代理品牌「本田」電單車的指定維修中心及KTM電單車陳列室。負責人連先生表示，消防透露起火原因無可疑，初步相信由電線短路所致。

稱已着伙計收工前拔電源

連先生表示，前晚6時員工收工離開，公司有指引員工收工前必須拔除所有電源，包括充電器。他稱於上址開業約廿年，面積約3000平方呎，有新車亦有待修車輛，設貨倉存放輪胎、「啡呤」等零件，「上層（陳列室）十幾架新嘅（車）都燒晒，下面冇咩點燒，但（溫度）焗到啲嘢熔晒」，估計連同損毁零件及約50部電單車，共損失約600萬元，最貴一部電單車價值近20萬元。

他稱公司有購買保險，「已經搵咗公證行嚟睇，公證行會盤點計數，（發生事故）大家都唔想」，又指店舖損毁嚴重，估計重新裝修需約300萬元，現時無法營業，因店舖一向滴水問題嚴重，且工廈殘舊，預計不會再租用上址，考慮另覓舖位。

凌晨升至三級 一消防送院

消防區長陳國銘表示，前晚8時11分接報，四美街一間電單車維修中心發生火警，消防員約3分鐘後到場展開滅火救援。火場充斥大量濃煙、溫度頗高，需持續射水降溫及散煙，其間發生多次爆炸，消防處遂於凌晨零時23分將火警升為三級，共動用兩條喉及4隊煙帽隊灌救，火勢約於凌晨3時45分大致救熄。火警中共疏散29人到安全地方，一名消防員於撲救期間出現脫水及熱衰竭，需送院治理，留院觀察，目前情况穩定。

陳國銘指出，火場面積頗大、約10米乘10米，存放約50部電單車及大量電單車零件，包括輪胎、塑膠外殼等，因撲救期間發生多次爆炸，需即時撤離前線消防員重新部署，而且閣樓有不同間隔，存放大量雜物，令灌救推進遇到困難。火警救熄後，火警調查員隨即到場調查。陳指，火警期間現場總指揮因應當時環境，曾發出停止動員信息，但火場有變化、發生多次爆炸，因此升為三級。初步調查顯示起火單位消防設備運作正常。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，如店主本身有購買店舖保險，車行被燒毁的陳列新車及待修車輛，以至火警後需停業的業務損失，均可獲賠償，金額視乎投保保額。至於將電單車放在車行維修的車主，羅指要視乎有否購買「全保」抑或只購入第三者保險，前者涵蓋汽車損毁，車主可向投保公司索償，後者只會賠償交通意外下第三者人身傷亡及財物損失，不過只購入第三者保險的車主可向車行民事索償，追究其疏忽。另外他指，火警如影響樓宇結構，業主可循俗稱「火險」的樓宇結構保險方向索償。