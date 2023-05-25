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港鐵：「2元優惠」有抽查有罰則 倘調價會配合

【明報專訊】近日社會關注長者2元乘車優惠或有濫用情况，港鐵主席歐陽伯權昨出席周年股東大會前表示明白社會關注涉嫌有濫用，認為乘車優惠可鼓勵長者出行，港鐵一直抽查乘客車票，亦有懲處機制。被問到有議員建議將2元優惠加至3元，歐陽伯權稱政策由政府主導，港鐵會配合。

港鐵行政總裁金澤培表示，不希望有人濫用乘車優惠，又說港鐵職員發現有人違反票務條例會即時徵收附加費，若情况嚴重會檢控。

歐陽伯權稱，港鐵去年上半年業務受疫情影響，到下半年疫情逐漸緩和，業務逐漸回復正常，乘客量保持增長；今年初本港與內地恢復通關後，鐵路業務客運量每個月均有上升，本地客運量已回復到疫情前約九成水平，跨境服務的客運量回復約七成。他展望今年業務樂觀，相信可回到疫情前水平，港鐵所有業務尤其鐵路應有不錯增長。

港鐵稱，今年初東鐵線落馬洲站和羅湖站，以及廣深港高鐵重開，令跨境陸路服務回復正常，有利香港經濟發展。而高鐵重開後亦新增8個新站點，從香港西九龍出發可直達66個內地站點。

去年港鐵發生多宗事故，港鐵按票價機制繳交罰款，於周末以票價優惠方式回贈乘客。被問到有意見認為事故在平日發生，應在平日提供優惠，歐陽伯權稱，於周末回贈希望鼓勵家庭出行，又說過去4日「感謝日」已有1700萬人次使用優惠，認為相當受歡迎。

「甩卡」檢討 料兩月內交報告

港鐵將軍澳線去年發生列車「甩卡」事故，港鐵稱事後已成立專責小組檢討資產管理及維修保養情况，預計一兩個月內向政府提交報告，並會公布結果。

相關字詞﹕2元乘車優惠 港鐵

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