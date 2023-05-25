港鐵：「2元優惠」有抽查有罰則 倘調價會配合

港鐵行政總裁金澤培表示，不希望有人濫用乘車優惠，又說港鐵職員發現有人違反票務條例會即時徵收附加費，若情况嚴重會檢控。

歐陽伯權稱，港鐵去年上半年業務受疫情影響，到下半年疫情逐漸緩和，業務逐漸回復正常，乘客量保持增長；今年初本港與內地恢復通關後，鐵路業務客運量每個月均有上升，本地客運量已回復到疫情前約九成水平，跨境服務的客運量回復約七成。他展望今年業務樂觀，相信可回到疫情前水平，港鐵所有業務尤其鐵路應有不錯增長。

港鐵稱，今年初東鐵線落馬洲站和羅湖站，以及廣深港高鐵重開，令跨境陸路服務回復正常，有利香港經濟發展。而高鐵重開後亦新增8個新站點，從香港西九龍出發可直達66個內地站點。

去年港鐵發生多宗事故，港鐵按票價機制繳交罰款，於周末以票價優惠方式回贈乘客。被問到有意見認為事故在平日發生，應在平日提供優惠，歐陽伯權稱，於周末回贈希望鼓勵家庭出行，又說過去4日「感謝日」已有1700萬人次使用優惠，認為相當受歡迎。

「甩卡」檢討 料兩月內交報告

港鐵將軍澳線去年發生列車「甩卡」事故，港鐵稱事後已成立專責小組檢討資產管理及維修保養情况，預計一兩個月內向政府提交報告，並會公布結果。