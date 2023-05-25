外傭外勞簽證 下月須報刑事紀錄

賀建奎事件後，有外傭中介公司一度收到入境處新表格要求申請來港外傭須填寫聲明確認無刑事紀錄，但入境處今年2月27日要求5項輸入人才計劃申請人申報刑事紀錄時，未擴展至外傭。

受養人學生受訓者亦須申報

入境處昨宣布6月19日起調整其他簽證或進入許可的入境申請流程，包括受養人、外傭、輸入勞工、學生、受訓及工作假期計劃的申請人，必須在申請入境簽證或進入許可時申報是否有刑事定罪紀錄。

入境處指出，是次調整不包括延長逗留期限的申請流程，亦不包括現已在港工作的外傭與同一僱主續約或完成現有合約的剩餘或延長期限及在港轉換僱主的申請流程。過渡安排方面，6月18日或之前送抵入境處的申請，不論申請人有否申報是否有刑事定罪紀錄，入境處仍會處理該申請。

中介稱增保障 輕罪料仍可來

香港僱傭代理協會主席張結民表示，上周已收到入境處人員通知。他指出，過往有個別中介公司或僱主會要求外傭申辦「良民證」，日後統一要求來港外傭申報刑事定罪紀錄，「相信會安全些」，能加強對僱主保障。他說入境處人員有解釋並非不准有刑事定罪紀錄外傭來港，會視乎定罪嚴重程度決定。

中小企聯會倡抽查核實

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦認為申報要求「合情合理」，有助加強保障僱主，建議政府抽查申報紀錄，核實有否虛報。他相信不會一刀切不准有刑事定罪紀錄的人來港工作，會視乎罪行嚴重程度，又說現時「求才若渴」，認為審批時要平衡，如僅涉輕微罪行仍可接受。

勞聯副主席譚金蓮認為，早前輸入人才計劃已要求來港人才申報刑事定罪紀錄，現時對從事基層工種的外勞亦有同樣申報要求，做法合理。