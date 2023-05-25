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建造運輸業擬輸勞逾萬 下月或有方案 涵旅巴小巴司機機場地勤 不經勞顧被指「架空」

【明報專訊】特首李家超早前稱最遲今年中公布應對建造業和運輸業人手不足的策略，消息稱政府擬於兩個行業輸入共逾萬名外勞，最快下月交代方案，料包括旅遊巴司機、專線小巴司機、機場地勤、行李搬運員等，並將繞過勞顧會審批。旅遊界支持機場和旅遊巴司機輸入外勞，稱人手不足已影響運力和接待力，同時影響旅遊業復蘇進度；有勞顧會勞方委員不滿政府未有諮詢勞顧會，質疑「架空勞顧會」，並重申若輸入外勞也不應另設機制繞過勞顧會審批。

據悉，政府擬參考輸入護理員特別計劃方式，在建造業和運輸業輸入外勞，即毋須經勞顧會審批。旅遊促進會總幹事崔定邦支持航空業輸入外勞，稱人手不足已影響運力和接待力，也影響旅遊業復蘇進度，目前經濟外圍已不理想，出入境旅遊支撐着本港經濟，若能盡快恢復運力和接待力，有利整體經濟。他又稱，目前欠缺約500名服務旅行團的旅遊巴司機，而本港運輸業包括小巴、巴士都面對司機不足，無法再靠本地搶人。

旅業稱助復蘇 商會倡涵的士

的士小巴商總會理事長周國強稱，早前政府已暗示有意輸入500名專線小巴司機，他支持做法，強調小巴司機人手老化和短缺，也認同來港司機須考車牌和接受駕駛培訓。他認為政府下一步亦應考慮輸入的士司機，稱本港人口老化，的士司機老化問題將愈來愈嚴重。

工會反對 促先改善待遇

不過，香港運輸物流業工會聯會、機場空運員工協會、香港倉庫運輸物流員工協會強烈反對政府在航空業和小巴業輸入外勞，稱會打擊本地工人就業機會。工會指出，航空業前線工種及小巴司機入行門檻低，政府應在薪酬待遇、工作環境和條件等根源問題改善，待遇吸引自然能加強本地工人入行意欲，而非盲目一刀切輸入外勞。

建造業總工會理事長黃平亦反對輸入外勞，認為應保障本地工人優先就業，又質疑建造業仍有工人，也有僱主難請人，重申應提升工友薪酬待遇，吸引更多人入行。

勞界倡限時限額 減輸入工種

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示，理解部分行業面對人手短缺，但若政府要輸入外勞，不應另設機制繞過勞顧會審批，應在現行補充勞工計劃下設立計劃，容許個別行業有時限下輸入外勞，同時要設輸入上限。她亦認為應收窄輸入工種範圍，亦擔心擴大輸入外勞，僱主缺乏誘因改善本地工人待遇。

另一勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江表示，本地小巴司機請不到人，是因薪酬、待遇、工作環境太差，未能吸引人入行，若業界改善情况後仍無法請人，政府才應輸入外勞。他認為本地司機在文化、與乘客溝通、對路線的熟悉程度方面會較理想。

勞顧會議取消 委員未知原因

另外，勞顧會原定下周二開會，委員前日收到通知突然取消會議。譚金蓮表示，取消會議原因不明，對上一次開會已是今年1月，而過去數個月外界屢傳出有關不同行業擴大輸入外勞的消息，惟政府未有諮詢勞顧會或向他們交代構思，對此感到不滿，質疑「架空勞顧會」。

林偉江希望政府重視勞顧會溝通機制，認為政府遲遲未就擴大輸入外勞構思向勞顧會交代，做法不理想，質疑政府無視勞顧會，若情况持續，不排除有進一步行動。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕輸入外勞 人手短缺

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