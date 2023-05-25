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港聞

港聞二

國安法生效翌日 青年七一放紙箱冒煙 同行男否認知情

【明報專訊】2020年七一為《港區國安法》生效翌日，一名男子涉在灣仔在一個紙箱放入樽裝物體，同行男子則在附近徘徊，隨後紙箱冒煙。該名同行男子被控一項「對公眾造成妨擾罪」，案件在區域法院續審。被告自辯稱，他對同案被告、即放樽的男子當天行為並不知情，他找對方只為到灣仔買電腦器材；控方質疑他家中及工作地點均被搜出相同的化學粉末，實情並非巧合，而是他知情並管有粉末，但被告否認。

自辯稱約同案被告購物用膳

被告李浩琛（31歲），為興趣班導師。同案被告原柱健（30歲，文員）前日（23日）在開審前改為認罪，還押候判。李昨供稱，他與原柱健於2019年底在一個關於飲食的網絡群組認識，形容與對方「好啱傾」，當日他找原柱健到灣仔的電腦商場購物，因為想對方幫忙搬東西。

據李供稱，兩人見面後先到李的工作地點、即炮台山某教育中心放低背囊，其後前往灣仔。李一度走入軒尼詩道快樂蜂（Jollibee）餐廳洗手間如廁，其間原柱健離開及失去蹤影，待兩人再見面時，原柱健稱電腦商場已關門，遂與李在快樂蜂餐廳用膳。李後來聽到輕微的「卜」一聲，原柱健建議「不如出去望吓」，李才走出餐廳外觀看。兩人用膳後，原柱健稱有事辦，着李先離開。

寓所辦公室搜粉末 稱來歷不明

控方盤問指當日兩人先到教育中心，並非只為放低背囊，而是為製作煙霧彈做準備，兩人其後在洗手間內混合煙霧彈原料，而李目睹紙箱起煙後不感害怕，是因為知道起煙原因；李否認以上說法。

至於警方在李寓所搜出粉末，李表示與家人同住，案發後才知家中一個背囊及一個旅行箱內都藏有粉末，他不知粉末誰屬。李亦稱對教育中心的粉末不知情，他指在教導孩童上科學興趣班時，實驗不會產生煙霧。

【案件編號：DCCC 959、960/21】

相關字詞﹕灣仔 化學粉末 對公眾造成妨擾罪 港區國安法

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