明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

退捐器官潮 林定國：未斷原因 議員促盡快推跨境移植 病人組織：捐者有選擇權

【明報專訊】近月器官捐贈取消登記數字大增，特首李家超指情况非常可疑，要求警方調查。律政司長林定國昨表示，政府現階段主要是了解事件，有關行為是否不恰當或觸及法律問題是「現在言之過早」，目前沒有足夠資料判斷。立法會今日會討論促請政府盡快落實與內地就器官移植合作的議員議案，提出議案的醫療衛生界議員林哲玄稱，有意見擔心與內地做跨境器官移植，他質疑是針對內地，重申器官移植是本地優先。

李家超前日表示，近期有未曾登記器官捐贈的市民取消登記，認為情况非常可疑，批評這是破壞整個系統，「令我們覺得恥辱的行為」，已要求警方調查。昨被問到事件時，林定國表示留意到近期有部分市民取消登記，當中部分人不曾登記，因此希望了解事件原因，沒有足夠資料判斷有關行為是否涉及法律問題。他重申器官捐贈的初衷是弘揚大愛精神，捐贈者希望離世後遺愛人間、幫助他人，冀市民別忘記初衷。

林哲玄：登記屬個人權利 重複取消不當

林哲玄提出盡快落實與內地就器官移植合作的議員議案，將於今日討論。對於有聲音憂慮與內地作跨境器官移植，他質疑是針對內地。他認為將器官捐贈網絡擴大至內地，有助難以找到匹配器官移植的病人尋求合適器官，強調器官移植機制一向本地優先，如果在香港未能找到合適病人移植器官，才會捐贈至其他地方。對於近月取消登記數字增加，他說取消登記屬於個人權利，但如果重複取消則可能涉及不當行為。

立法會議員陳凱欣指出，過去5個月取消器官捐贈登記的數目遠超去年全年總數，質疑有人作出不實言論，批評是不理會病人死活。她促請政府盡快檢視中央器官捐贈登記名冊網站，批評目前輸入身分證號碼亦不能查閱有否登記，是不完善和不合時宜。

陳凱欣斥有人散播不實言論 無視病人死活

香港病人政策連線主席林志釉建議政府容許市民登記器官捐贈時選擇不同意跨境移植，認為應尊重捐贈者意願，否則有違捐贈精神。港大醫學院院長劉澤星昨呼籲，取消登記器官捐贈的市民應再思考是否希望幫助他人，他稱部分疾病不能單靠藥物及醫術治療，醫生有時也無能為力，有患者需器官移植維持生命。

相關字詞﹕林定國 器官移植互助機制 器官捐贈

上 / 下一篇新聞

建造運輸業擬輸勞逾萬 下月或有方案 涵旅巴小巴司機機場地勤 不經勞顧被指「架空」
建造運輸業擬輸勞逾萬 下月或有方案 涵旅巴小巴司機機場地勤 不經勞顧被指「架空」
外傭外勞簽證 下月須報刑事紀錄
外傭外勞簽證 下月須報刑事紀錄
港鐵：「2元優惠」有抽查有罰則 倘調價會配合
港鐵：「2元優惠」有抽查有罰則 倘調價會配合
李促國泰檢討 員工憂遇攝錄受壓 被問增普通話員工否 林紹波：檢視空服組合
李促國泰檢討 員工憂遇攝錄受壓 被問增普通話員工否 林紹波：檢視空服組合
工會函員工：可按手冊要求乘客刪片 公司同日發文 倡達共識尋合作
工會函員工：可按手冊要求乘客刪片 公司同日發文 倡達共識尋合作
立法管「族內歧視」 政制局：正優化方案
立法管「族內歧視」 政制局：正優化方案
行賄換針紙青年囚半年 官：被告心肌炎「無根據」
行賄換針紙青年囚半年 官：被告心肌炎「無根據」
涉假安心進入境大樓 審計主任：署方准上樓再掃碼
涉假安心進入境大樓 審計主任：署方准上樓再掃碼
李夏茵：新冠已達高峰 料個案漸減
李夏茵：新冠已達高峰 料個案漸減
個人悼六四違法否 林定國：不回應假設 湯家驊：不涉非法行為沒問題 社民連斥政府迴避交代
個人悼六四違法否 林定國：不回應假設 湯家驊：不涉非法行為沒問題 社民連斥政府迴避交代
下架館藏再上架否 楊潤雄：正審視
下架館藏再上架否 楊潤雄：正審視
為中國祈禱代六四追思 周守仁：冀中梵棄成見
為中國祈禱代六四追思 周守仁：冀中梵棄成見
影片勒索性伴 警囚兩年 當值駕警車離署收款被捕
影片勒索性伴 警囚兩年 當值駕警車離署收款被捕
首4月11警被捕 政府：不應因極少數抹殺警隊貢獻
首4月11警被捕 政府：不應因極少數抹殺警隊貢獻
拄杖婦失足撞同伴炒輪椅 兩人倒豎扶梯
拄杖婦失足撞同伴炒輪椅 兩人倒豎扶梯
電話卡實名制 遭司法覆核
電話卡實名制 遭司法覆核
女童屢遭父兄性侵 父囚29月兄判感化
女童屢遭父兄性侵 父囚29月兄判感化
起火爆炸燒一晚 電單車房失600萬
起火爆炸燒一晚 電單車房失600萬
稱錯信朋友 青年家藏400子彈囚9年9月
稱錯信朋友 青年家藏400子彈囚9年9月
國安法生效翌日 青年七一放紙箱冒煙 同行男否認知情
國安法生效翌日 青年七一放紙箱冒煙 同行男否認知情
鄧勵東自稱黑社會 同案4人囚12至13周
鄧勵東自稱黑社會 同案4人囚12至13周
執勤時逆線撞傷途人 便衣警暫停駕駛職務
執勤時逆線撞傷途人 便衣警暫停駕駛職務
大灣區GBA專題：灣區港人診症支援 留意資助上限
大灣區GBA專題：灣區港人診症支援 留意資助上限
【Emily】湯家驊：倘公民黨解散可惜 話生存空間尷尬「唔係理性唔係激進」
【Emily】湯家驊：倘公民黨解散可惜 話生存空間尷尬「唔係理性唔係激進」
【Emily】醫衛局政助履新 前老細陪遊立會
【Emily】醫衛局政助履新 前老細陪遊立會
【Emily】投資推廣署長卸任 話會續sell香港
【Emily】投資推廣署長卸任 話會續sell香港
【Emily】感激中大栽培 回想當年購居屋 姚柏良：堅持要買睇到母校單位
【Emily】感激中大栽培 回想當年購居屋 姚柏良：堅持要買睇到母校單位
【Emily】民研：李家超評分對政府滿意度齊升
【Emily】民研：李家超評分對政府滿意度齊升
【Emily】被問代母政策 醫衛局：唔反對唔鼓勵
【Emily】被問代母政策 醫衛局：唔反對唔鼓勵