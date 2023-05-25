退捐器官潮 林定國：未斷原因 議員促盡快推跨境移植 病人組織：捐者有選擇權

李家超前日表示，近期有未曾登記器官捐贈的市民取消登記，認為情况非常可疑，批評這是破壞整個系統，「令我們覺得恥辱的行為」，已要求警方調查。昨被問到事件時，林定國表示留意到近期有部分市民取消登記，當中部分人不曾登記，因此希望了解事件原因，沒有足夠資料判斷有關行為是否涉及法律問題。他重申器官捐贈的初衷是弘揚大愛精神，捐贈者希望離世後遺愛人間、幫助他人，冀市民別忘記初衷。

林哲玄：登記屬個人權利 重複取消不當

林哲玄提出盡快落實與內地就器官移植合作的議員議案，將於今日討論。對於有聲音憂慮與內地作跨境器官移植，他質疑是針對內地。他認為將器官捐贈網絡擴大至內地，有助難以找到匹配器官移植的病人尋求合適器官，強調器官移植機制一向本地優先，如果在香港未能找到合適病人移植器官，才會捐贈至其他地方。對於近月取消登記數字增加，他說取消登記屬於個人權利，但如果重複取消則可能涉及不當行為。

立法會議員陳凱欣指出，過去5個月取消器官捐贈登記的數目遠超去年全年總數，質疑有人作出不實言論，批評是不理會病人死活。她促請政府盡快檢視中央器官捐贈登記名冊網站，批評目前輸入身分證號碼亦不能查閱有否登記，是不完善和不合時宜。

陳凱欣斥有人散播不實言論 無視病人死活

香港病人政策連線主席林志釉建議政府容許市民登記器官捐贈時選擇不同意跨境移植，認為應尊重捐贈者意願，否則有違捐贈精神。港大醫學院院長劉澤星昨呼籲，取消登記器官捐贈的市民應再思考是否希望幫助他人，他稱部分疾病不能單靠藥物及醫術治療，醫生有時也無能為力，有患者需器官移植維持生命。