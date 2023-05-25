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個人悼六四違法否 林定國：不回應假設 湯家驊：不涉非法行為沒問題 社民連斥政府迴避交代

【明報專訊】今年將踏入六四事件34周年，對於市民自發悼念六四或持蠟燭到維園，會否違反《港區國安法》或其他法律的問題，律政司長林定國昨表示「不會就一些假設的問題」判斷是否違法，但重申國安法下市民不能煽動顛覆國家政權及分裂國家。行會成員、資深大律師湯家驊則認為，倘不涉及非法組織或行為，市民悼念六四沒有問題。多個團體包括社民連及新思維表示今年不會舉行悼念活動，社民連主席陳寶瑩批評政府迴避交代悼念六四是否違法。

林認為市民明國安法限制

警方昨日回覆查詢表示，截至本周二（23日）尚未收到任何6月4日在港島區的公眾活動申請。被問到市民自發悼念六四，例如手持蠟燭到維園會否違反《港區國安法》或其他法律，林定國昨稱不會回應假設情况是否犯法，重申國安法下市民不能煽動顛覆國家政權及分裂國家，認為市民明白和理解這些限制。他呼籲市民舉行任何活動時保持守法意識，明白國安法律的重要。

湯家驊表示，倘不涉及非法組織或行為，警方亦沒有任何指示，反問市民自發到維園悼念六四「怎會有問題」。他相信今年會有人悼念六四，即使目前已有團體租用維園足球場，認為「維園很大」，市民亦不一定要在維園悼念，「不同的人有不同方式紀念，彰顯香港多元化」。

陳寶瑩：不會舉辦六四活動

不過，多個政黨已表明不會舉行悼念六四活動。社民連主席陳寶瑩表示，社民連今年不會就六四有行動，解釋過去「七一」等敏感日子均遭「強力部門」警告，但表示警方未有就今年六四聯絡她。她強調即使不能舉行集會，亦不會忘記六四，「歷史不能篡改，公道自在人心」。她認為過去30多年市民悼念六四均沒有犯法，如果政府改變立場認為悼念六四違法，便須交代。她批評政府現時迴避，拒絕交代市民自行悼念六四是否違法，質疑林定國作為律政司長也不能說明是「絕對無能」。

狄志遠：國安法不應影響和平示威

新思維狄志遠亦表示，其所屬政黨沒計劃就六四舉行公開活動，稱沒需要挑戰法律。他說多年來談論六四均不涉及國家安全，認為是回顧一段內地年輕人爭取民主的歷史，不認為悼念六四違法。他指出，過去一直有正常舉行的六四活動，即使國安法實施，「不應該影響過往安全、和平示威的準則」。他說，如果國安法下界線有別，政府有責任向公眾清楚說明，否則會引起寒蟬效應。

相關字詞﹕林定國 港區國安法 六四34周年 六四事件 六四

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