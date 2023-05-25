女童屢遭父兄性侵 父囚29月兄判感化

女童X的父親現年50歲，案發時為運輸工人，後無業至今；X的兄長現年17歲，為應屆文憑試學生。X現年16歲，案發後獲安排入住兒童之家。控方案情稱，X一家四口居於荃灣一個開放式單位，其父於2015至2017年期間四度指插或撩X私處，其兄於2018年在家中摸X胸及用身體摩擦她臀部，他另涉2019年至翌年兩度在街以手肘掃X胸部的罪行，則被裁定不成立。

創傷報告自責影響父工作

法官判刑稱，從X的創傷報告可見，她事後對影響父親工作而感自責，亦為失去父愛而傷心，專家認為X因關愛父親才容忍其侵犯；X反映其自尊心較低，認為別人不會愛她，事件令其童年留下痛苦印記、與家人形同陌人、害怕再遭人傷害，以及因事件失去成為香港運動員的機會。

法官針對X的父親判刑稱，被告破壞了父女間誠信，行為有違倫常，但心理專家評估被告沒戀童癖、重犯風險較低。法官考慮其主動認罪及總刑期原則後，判他囚29個月。

憶兄惡行瑟縮而睡

至於X的兄長判刑稱，家人師長均為他求情，稱他成績一般但本性不壞，而辯方早前求情稱被告因受電子遊戲中色情角色影響，加上貪玩和衝動下犯事，對X造成的傷害缺乏顧慮。法官續稱，創傷報告提到，X記起被告惡行會瑟縮而睡，不敢在與被告獨留家中時洗澡，不過案情不屬嚴重，加上被告年輕，判兩年感化令。

【案件編號：DCCC 1、641/22】