電話卡實名制 遭司法覆核

盼某期限內准匿名用電話卡

本案入稟人張煥堯，建議答辯人為商務及經濟發展局、通訊事務管理局及保安局。入稟狀首先指出，入稟人欲以匿名身分提出司法覆核，他質疑電話卡實名制存在偏頗，因匿名身分並不完全代表犯罪意圖或動機，反而有正面存在價值，制度牽涉公眾利益及基本權利。

入稟人舉例，執法部門往往依賴匿名者提供資料揭發罪案，法庭也會傳召匿名證人作供，這些當事人可能不敢公開舉報，需匿名保護，故他不認同匿名者不可信，反而能讓弱勢社群抵抗強權者。

稱礙舉報罪案 未阻電騙

入稟狀續稱，電話卡實名制的諮詢文件提及實名制可防止罪案的理據「令人不解」，因實名制反而阻礙舉報罪案，更未能防止電話騙案，騙徒仍能從其他途徑犯案，認為教導巿民小心騙案更有效。入稟人冀法庭頒令修正《電訊（登記用戶識別卡）規例》，容許巿民在完成登記程序前的某段期限內，例如6個月內，仍可正常使用電話卡。

【案件編號：HCAL805/23】